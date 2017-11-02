Джигарханян разводится с женой из-за спектаклей

Скандал между Арменом Джигарханяном и его супругой Виталиной не закончен. Актер подал на развод и обвиняет жену в мошенничестве. Сама же Виталина покинула Россию и пока не называет дату возвращения. А тем временем друг артиста рассказал об основной причине конфликта.

Незадолго до свадьбы Армен Борисович переписал на Виталину принадлежащую ему недвижимость. Но главная причина раздора - вовсе не банальная дележка имущества. Цымбалюк-Романовская занимала пост директора театра Джигарханяна, но дама вмешалась в творческий процесс, и Армен Борисович не выдержал.

«Недавно Виталина возомнила себя еще и режиссером-постановщиком и сделала музыкальный спектакль «Марина Цветаева». Армен Борисович посмотрел и сказал: «Премьеру запрещаю». Они крупно поссорились. Думаю, главная причина распада их семьи в том, что Виталина не слушала мнения мужа. А для него творческий вопрос — на первом месте», - цитирует друга актера «Комсомольская правда».

Мужчина добавил, что Виталина ликвидировала должность худрука, назначив супруга президентом. А это наблюдательная должность, без фактической власти.

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Источник фото: Globallookpress.com