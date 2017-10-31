Елене Летучей грозит судебное разбирательство

Ведущая Елена Летучая накануне сообщила о начале работы над новым проектом Первого канала. Елена в восторге от новых возможностей, но радость ведущей была испорчена заявлением представителей телеканала «Пятница!». Ведущей напомнили, что она нарушает условия договора.

Переход Летучей в «Останкино» привел в недоумение руководство телеканала «Пятница!». Как выясняется, Елена заключила с телеканалом контракт до 2019 года и не имела права вести переговоры с представителями других каналов до окончания указанного срока.

Представители канала «Пятница!» даже язвительно пошутили, что теперь Летучая станет звездой традиционного «Новогоднего огонька».

Сама Елена также в недоумении. «Первый канал поддержал проект, которым я живу. Он чрезвычайно важен для меня, и думаю, что будет иметь значение для всех жителей нашей страны и не только. Также я хочу прокомментировать нападки телеканала «Пятница», которыми я очень неприятно удивлена, ведь я столько лет и здоровья отдала телеканалу и программе «Ревизорро». Я не являюсь лицом канала больше года, и за это время мне не поступало ни одного предложения о ведении каких-то программ. Несмотря на это, я буду действовать в рамках закона. Честно скажу, что это неприятно и несправедливо», — заявила ведущая.

По словам Елены, сейчас ее юристы занимаются расторжением контракта.

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