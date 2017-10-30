 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Елена Летучая станет звездой Первого канала


0 0

В конце прошлого года она подумывала о завершении карьеры на телевидении. Елена Летучая нацелилась на ресторанный бизнес и планировала открыть сеть кафе. Но теперь планы звезды изменились - она переходит на Первый канал.

Летучая займется новым проектом в «Останкино» - «Летучий отряд». Теперь Елена с помощниками будет проводить проверки школ, детских садов и поликлиник. «В рамках проекта «Летучий отряд» Елена соберет команду единомышленников, готовых научить зрителей канала бороться за свои права. За помощью к Елене может обратиться каждый, выложив свое видео или написав письмо на сайт Первого канала или в социальные сети с хештегом #летучийотряд. Каждую неделю проект будет разбирать одно из этих обращений», – говорится в сообщении пресс-службы Первого канала.

«Рада сообщить, теперь на Первом, - написала ведущая в Insta. - Я пришла в журналистику с четким осознанием того, что хочу делать посредством своей профессии - помогать людям! И я счастлива, что теперь я смогу это делать с бОльшей силой!»

Летучая подчеркивает: ей очень хочется донести до зрителей, что «безвыходных ситуаций нет и каждую проблему можно и нужно решать».

Ранее мы писали:

Елена Летучая рассказала о зависти. Ведущая научилась справляться с этим чувством. 

Елена Летучая признана самой стильной. Ведущая получила лестный титул. 

Елена Летучая получила ТЭФИ. Звезда в восторге. 



0 Не нравится 0 Нравится 30.10.2017 Теги: Елена Летучая

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору