Елена Летучая станет звездой Первого канала

В конце прошлого года она подумывала о завершении карьеры на телевидении. Елена Летучая нацелилась на ресторанный бизнес и планировала открыть сеть кафе. Но теперь планы звезды изменились - она переходит на Первый канал.

Летучая займется новым проектом в «Останкино» - «Летучий отряд». Теперь Елена с помощниками будет проводить проверки школ, детских садов и поликлиник. «В рамках проекта «Летучий отряд» Елена соберет команду единомышленников, готовых научить зрителей канала бороться за свои права. За помощью к Елене может обратиться каждый, выложив свое видео или написав письмо на сайт Первого канала или в социальные сети с хештегом #летучийотряд. Каждую неделю проект будет разбирать одно из этих обращений», – говорится в сообщении пресс-службы Первого канала.

«Рада сообщить, теперь на Первом, - написала ведущая в Insta. - Я пришла в журналистику с четким осознанием того, что хочу делать посредством своей профессии - помогать людям! И я счастлива, что теперь я смогу это делать с бОльшей силой!»

Летучая подчеркивает: ей очень хочется донести до зрителей, что «безвыходных ситуаций нет и каждую проблему можно и нужно решать».

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