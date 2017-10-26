Жена Джигарханяна даст концерт

Страсти между Арменом Джигарханяном и его супругой Виталиной не утихают. Актер подал на развод, обратился в полицию с заявлением о краже паспорта и сейчас не желает видеть жену. Виталина же старается держать себя в руках. У дамы запланировано концертное выступление в Московском международном Доме музыки, и, несмотря на дикий стресс, Цымбалюк-Романовская решила не менять планы.

Как отмечается, Цымбалюк-Романовская долгое время выступала и в качестве музыкального руководителя, и концертмейстера в спектаклях театра Джигарханяна. На прошлой неделе Виталина уволилась с поста руководителя театра из-за конфликта с мужем. По словам представительницы Виталины, из-за скандалов у женщины появились проблемы со здоровьем. «Виталина в обморочном состоянии. Она ничего не ест, у нее температура 38,5. Даже не может спать на фоне стресса».

Но сейчас Цымбалюк-Романовская старается взять ситуацию под контроль. Выступление Виталины запланировано на 27 октября, и она готова.

Кстати, сегодня сообщалось о проведении обыска в театре Джигарханяна. Причины проведения следственных действий пока не раскрываются. Заведующая литературной частью театра Наталья Корнеева назвала произошедшее «рейдерским захватом полиции» и заявила, что здание театра заблокировано полицией, а находящиеся в заведении сотрудники не могут выйти на связь.

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