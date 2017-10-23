Родные Джигарханяна поддержали жену актера
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В семье знаменитого актера Армена Джигарханяна продолжают бушевать страсти. Артист обвиняет супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую в мошенничестве, краже и даже попытке убийства. Но сестра Армена Борисовича встала на защиту невестки.
Марина Джигарханян заявила журналистам, что Армен Борисович - мужчина горячий. И вполне вероятно, что в пылу он мог наговорить много обидного о жене. При этом Марина уверяет, что жена у актера - достойная дама.
«Потрясающая женщина, рядом с ней он как за каменной стеной просто. Она и жена, и сестра, и подруга, и нянька. Если бы не она, не знаю, что было бы с Арменом Борисовичем. Кто-то должен быть рядом. У него были и болезни, кто был рядом? Была вот Виталина, которая его выхаживала», — уверяет Марина Джигарханян.
Ранее представительница Виталины Цымбалюк-Романовской попросила недоброжелателей не провоцировать 82-летнего Армена Борисовича на опрометчивые действия, поскольку это может закончиться не лучшим образом. «Прошу задуматься, ведь в случае развода он (Джигарханян) просто окажется в хосписе как нетрудоспособный человек», - заявила женщина.
Ранее мы писали:
Армен Джигарханян: «У бедных людей и эмоции небогатые». Артист считает, что финансы влияют на способность к творчеству.
Билли Боб Торнтон тайно женился. Актер решил еще раз попытать счастья в браке.Возлюбленная Джигарханяна разоткровенничалась. Дама рассказала о романе с актером.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 5
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Галауж столько таких историй и никого ничему они не учат. все предпочитают учиться на собственных ошибках...
24.10.17 07:38
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АгаИ Смех и грех))) стал в таком возрасте очень комичным )
23.10.17 18:36
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Masha NYCНу да, окажется в хосписе, потому что, все имущество он уже опрометчиво переписал на Виталину. И сестра, наверное, тоже уже ждёт пока он на тот свет отправится, чтобы с виталиной наследство его поделить, по этому они и спелись. А В хоспис посылают только тяжело больных Умерающих людей, о которых не кому позаботится. Не дееспособные люди доживают свой век в кругу родных, или специально нанятого персонала, У СЕБЯ ДОМА. Бедный Джигарханян! жалко его по человечески.
23.10.17 16:23
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Джигарханян сам себя перехитрил , когда записал свое имущество молодой даме, чтобы со старой женой не делить. Ну вот и ответка прилетела. К тому же , он сам капризничает и не хочет возвращаться домой. Его никто не выгонял.
23.10.17 18:18
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