Родные Джигарханяна поддержали жену актера

В семье знаменитого актера Армена Джигарханяна продолжают бушевать страсти. Артист обвиняет супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую в мошенничестве, краже и даже попытке убийства. Но сестра Армена Борисовича встала на защиту невестки.

Марина Джигарханян заявила журналистам, что Армен Борисович - мужчина горячий. И вполне вероятно, что в пылу он мог наговорить много обидного о жене. При этом Марина уверяет, что жена у актера - достойная дама.

«Потрясающая женщина, рядом с ней он как за каменной стеной просто. Она и жена, и сестра, и подруга, и нянька. Если бы не она, не знаю, что было бы с Арменом Борисовичем. Кто-то должен быть рядом. У него были и болезни, кто был рядом? Была вот Виталина, которая его выхаживала», — уверяет Марина Джигарханян.

Ранее представительница Виталины Цымбалюк-Романовской попросила недоброжелателей не провоцировать 82-летнего Армена Борисовича на опрометчивые действия, поскольку это может закончиться не лучшим образом. «Прошу задуматься, ведь в случае развода он (Джигарханян) просто окажется в хосписе как нетрудоспособный человек», - заявила женщина.

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Источник фото: Globallookpress.com