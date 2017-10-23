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Джигарханян может оказаться в хосписе после развода


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Актер Армен Джигарханян сейчас в весьма сложном положении. Знаменитый артист оказался без жилья, а если произойдет развод с Виталиной Цимбалюк-Романовской, он может оказаться на улице. И в окружении супруги актера убедительно просят не накалять обстановку.

Началось с того, что на прошлой неделе Цымбалюк-Романовская обратилась в полицию с заявлением об исчезновении супруга. Армен Борисович был обнаружен в одной из московских клиник, но с женой общаться категорически отказался, обвинив женщину в краже.

Как сообщалось, Виталина переписала на себя имущество Джигарханяна, в том числе 3 квартиры. Причем оформление недвижимости дама провела за день до официального заключения брака с артистом, и, по словам юристов, в этом случае недвижимость не считается совместно нажитой, а принадлежит целиком Цымбалюк-Романовской.

Армен Борисович планирует развод и судебный иск против супруги. Но помощница дамы убедительно попросила тех, кто «настраивает Армена Борисовича против Виталины», не подливать масла в огонь. «Прошу задуматься, ведь в случае развода он (Джигарханян) просто окажется в хосписе как нетрудоспособный человек», - заявила женщина.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 23.10.2017 Теги: Армен Джигарханян

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