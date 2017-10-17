Рита Дакота, которая должна вскоре родить малыша, обратилась к своим поклонникам с просьбой - не торопить ее. Некоторым персонам уже не терпится увидеть первенца певицы, причем до такой степени, что они даже начинают поздравлять звезду заранее.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) Окт 17 2017 в 2:51 PDT

Дакота заверила своих фанатов, что они с мужем Владом Соколовским не из тех, кто стал бы скрывать подобное событие, пишут «7 Дней». Певица подчеркнула, что тут же сообщила бы, если бы родила.

«Любимые мои, хорошие люди! Пожалуйста, не выдумывайте глупостей, не стройте догадок и не названивайте моим друзьям и близким с вопросами, а нам с поздравлениями. У меня только началась 40 неделя, и я не родила! Даже в роддом не уехала!» - написала в соцсетях Дакота.

Певица отметила, что и в ближайшие дни тоже не планирует рожать. Она даже написала, что завтра собирается в обед к косметологу. «Спасибо за ваши переживания, за участливость, за заботу. Но не опережайте события и не давите на беременную бабу!»

Дакота заявила, что они с супругом всегда были максимально открыты, не таились и не скрывали ничего от поклонников. «Официально заявляю, что первыми, кому мы расскажем и даже покажем все как есть, будут именно наши поклонники! Спасибо за ваше тепло и любовь, мы все чувствуем».

Ранее сообщалось, что малыш должен появиться на свет в конце года. Пол ребенка пара не озвучивает, зато с гордостью говорит о том, что первенец был зачат на Бали. Влад и Рита вместе довольно давно. Они познакомились 10 лет назад на «Фабрике звезд», два года назад сыграли свадьбу. По словам Дакоты, она давно задумывалась о наследнике, отмечая, что это нормальное развитие отношений любой здоровой пары.