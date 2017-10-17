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Олег Газманов попал в ДТП


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Газманов, который отправился с гастролями в Пермский край, попал в ДТП. И виной тому плохие дороги в регионе. Артист сообщил, что их машина провалилась в дорожную яму в Усольском районе. Однако поклонникам не стоит волноваться, певец не пострадал, а концерт состоится по плану.

 

Олег Газманов сейчас ездит по России с туром «Мои ясные дни». Сегодня у музыканта выступление в Перми, пишет StarHit. Как заявил артист, авария возникла из-за дорожного покрытия, которое далеко от идеала.  

«На трассе сразу две ямы - из одной торчит арматура, пробили оба колеса. Всем ехать осторожно», - сообщил певец в микроблоге.

Поклонник поддержали певца, пожелав ему удачи на дорогах страны: «По нашим дорогам разве что танк проедет!», «С Богом! И чтобы вас обходили такие ситуации! Ясных дней».

Газманов сейчас не сидит без работы, певец успешно выступает, а в конце сентября представил новый клип на песню «Мачо не плачут», порадовав поклонников красивым зрелищем. Олег Михайлович при этом признается, что гастроли его выматывают, и после выступлений в других городах певец всегда спешит вернуться домой, где его ждет любящая семья.  

Недавно в беседе с журналистами Марина Газманова поведала, что предпочитает давать мужу свободу и не обременять бытом. «Пусть занимается творчеством, это у него лучше получается. А мы с повседневными заботами сами справимся. Ведь, например, когда он сегодня пытался сварить кофе, то испачкал весь дом, грязь была повсюду, даже в супружеской постели. Да и капающий кран я сегодня сама чинила», - рассказала женщина изданию Dni.ru.



0 Не нравится 0 Нравится 17.10.2017 Теги: олег газманов

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