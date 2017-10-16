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Анна Хилькевич развлекается в Германии


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Анна Хилькевич решила необычно отметить свой день рождения. В прошедшие выходные актриса, которой исполнился 31 год, уехала на пару дней с мужем и друзьями в Мюнхен. Причем маленького ребенка пара оставила бабушке.

Известно, что Анна любит веселиться, зажигательные вечеринки – идеальное времяпрепровождение для молодой актрисы, которая ради пати за рубежом выделила окно в рабочем графике, пишут «7 Дней».

Хилькевич отправилась в Германию вместе с мужем Артуром. А полуторагодовалая дочь Арианна осталась дома с бабушкой, мамой Анны. Женщина души не чает во внучке, поэтому с удовольствием периодически сидит с девочкой.

«Улететь в Мюнхен, чтобы отметить день рождения с близкими друзьями — правильное решение. Спасибо, друзья!» - написала Анна.

Стоит отметить, что долго гулять у Анны не получится, работа зовет обратно, ведь уже начались съемки нового сезона сериала «Универ. Новая общага», где Хилькевич играет главную роль.

Напомним, с бизнесменом Артуром Волковым Анна сочеталась браком в 2015 году.  Через год у них родилась дочь. Как-то актриса рассказывала, что первое время они часто ссорились с мужем, даже расставались. Однако потом к актрисе пришло понимание, что женщина должна быть мудрее, и у пары теперь полная гармония.



0 Не нравится 0 Нравится 16.10.2017 Теги: Анна Хилькевич

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