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Шакира готова к разрыву?


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Они вместе шесть лет и растят двух сыновей. Но сейчас певица Шакира (Shakira) и футболист Жерар Пике (Gerard Pique), по слухам, переживают кризис. Пара давно не появлялась вместе на светских мероприятиях, и начали поговаривать о переезде артистки.

В Колумбии, на родине Шакиры, слухи о расставании певицы обсуждаются уже неделю. А у Пике сейчас непростой период в жизни. 1 октября футболист выступил в поддержку независимости Каталонии и заявил, что готов покинуть сборную Испании. Затем появилась информация о ссоре Жерара с капитаном команды «Реал Мадрид» Серхио Рамосом по поводу референдума в Каталонии. Вчера в Аликанте во время матча с командой Албании болельщики испанской команды освистали Пике на поле.

С Шакирой у футболиста сейчас также непростые отношения. По словам инсайдеров, певица предложила спортсмену разъехаться, поскольку она «больше не может справляться с ситуацией». Поговаривают о решении Шаки съехать из общего дома пары в Барселоне.

Впрочем, представитель певицы уже выступил с опровержением. Но светские обозреватели припоминают, что в последний раз Шакира и Пике вместе появлялись на свадьбе Лионеля Месси в июне.

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0 Не нравится 0 Нравится 07.10.2017 Теги: Шакира

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