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Николай Караченцов выписан


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Что происходит с Николаем Караченцовым? Накануне супруга артиста сообщила об обнаружении неоперабельной опухоли в легком. Появились предположения об онкологии. Но пока тревогу бить рано.

Караченцов был госпитализирован несколько недель назад. По слухам, у артиста было легочное кровотечение. Накануне появились нехорошие слухи. «В сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она не операбельная. Но мы надеемся на лучшее», - заявила прессе Людмила Поргина.

Чуть позже стало известно о том, что 4 октября Николай Петрович был выписан из НИИ имени Склифосовского. Как пояснил сын артиста, диагноз "рак легких" пока не подтвержден. «Пока это преждевременные выводы и заключения, он еще проходит обследования, они еще не закончены. Ему еще неделю — две надо будет пройти обследования», - говорит Андрей Караченцов.

Он добавил, что его отец намерен лечиться в России.

Ранее Поргина рассказывала, что Караченцов проходил курс лечения в Германии, после случившейся в феврале аварии. «В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление», - поясняла актриса.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 05.10.2017 Теги: Николай Караченцов

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