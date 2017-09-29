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Ферги блеснула на показе Rick Owens


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В Париже проходит традиционная Неделя моды, и звездные модницы стараются не упустить случая. Накануне прошел модный показ Rick Owens, и одной из главных звездных гостий шоу стала певица Ферги (Fergie).

 

Две недели назад артистка объявила о разводе. Но певица не стала делать из этого драму. Ферги полностью погружена в работу, недавно представила свой второй сольный альбом Double Dutchess. Не отказалась звезда, известная своим своеобразным стилем, побывать на шоу одного из своих самых любимых дизайнеров. И для появления на показе Ферги выбрала соответствующий наряд - облегающее черное платье с высокой горловиной и черное с серебром пальто-блейзер.

Выглядела артистка сексуально, несколько агрессивно и в то же время элегантно.

А на показе Rick Owens были представлены модели, которые модные критики описали так: «Мумии, ангелы, богини и беженцы».

  • Новая коллекция Rick Owens
  • Новая коллекция Rick Owens
  • Новая коллекция Rick Owens
  • Новая коллекция Rick Owens
  • Новая коллекция Rick Owens
  • Новая коллекция Rick Owens
  • Новая коллекция Rick Owens
  • Новая коллекция Rick Owens
 
 
 

Напомним, ранее Ферги заявила, что осталась с мужем, актером Джошем Дюамелем (Josh Duhamel), в дружеских отношениях. «Мы отличные друзья, мы любим друг друга. Мы достигли момента, когда это стало немного странно. Идеального времени для объявления о расставании нет, поэтому мы просто решили это сделать».

Ранее мы писали:

Ферги рассказала, как боролась за стройность. Звездные секреты красоты. 

Ферги увлеклась дэнсинг-йогой. По словам певицы, процесс избавления от лишних килограммов после родов был не самым простым, но она вполне довольна собой. 

Ферги блеснула телом для Calvin Klein. Звезда рекламирует белье.  



0 Не нравится 0 Нравится 29.09.2017 Теги: Ферги

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