Ферги блеснула на показе Rick Owens

В Париже проходит традиционная Неделя моды, и звездные модницы стараются не упустить случая. Накануне прошел модный показ Rick Owens, и одной из главных звездных гостий шоу стала певица Ферги (Fergie).

Публикация от C E S S I A (@cessia_ent) Сен 28 2017 в 6:48 PDT

Две недели назад артистка объявила о разводе. Но певица не стала делать из этого драму. Ферги полностью погружена в работу, недавно представила свой второй сольный альбом Double Dutchess. Не отказалась звезда, известная своим своеобразным стилем, побывать на шоу одного из своих самых любимых дизайнеров. И для появления на показе Ферги выбрала соответствующий наряд - облегающее черное платье с высокой горловиной и черное с серебром пальто-блейзер.

Выглядела артистка сексуально, несколько агрессивно и в то же время элегантно.

А на показе Rick Owens были представлены модели, которые модные критики описали так: «Мумии, ангелы, богини и беженцы».

















Напомним, ранее Ферги заявила, что осталась с мужем, актером Джошем Дюамелем (Josh Duhamel), в дружеских отношениях. «Мы отличные друзья, мы любим друг друга. Мы достигли момента, когда это стало немного странно. Идеального времени для объявления о расставании нет, поэтому мы просто решили это сделать».

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Ферги увлеклась дэнсинг-йогой. По словам певицы, процесс избавления от лишних килограммов после родов был не самым простым, но она вполне довольна собой.

Ферги блеснула телом для Calvin Klein. Звезда рекламирует белье.