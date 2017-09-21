Мария Максакова: «У меня нет стокгольмского синдрома»

Марию Максакову в свое время называли «беглянкой». Сама певица признавала: ее дом - это Москва. После убийства мужа артистке не раз предлагали вернуться. Но Мария отказывается. Отказывается категорически. И в новом интервью Максакова обмолвилась, что подозревает некоторых представителей российского телевидения в попытках довести ее до самоубийства.

Переезд Максаковой в Киев в свое время вызвал бурю негодования. И многие до сих пор не понимают, почему артистка не возвращается в Россию. В одном из выпусков ток-шоу «Пусть говорят» даже разгорелся скандал. Но Мария полагает, что подобное поведение шоуменов и режиссеров телепередач - провокация. И поэтому она отказывается от участия в большинстве программ.

«Мне нечего скрывать и не от кого прятаться. Я делаю то, что я делаю, и делаю это совершенно с открытым забралом, с чистой совестью и открытой душой. Другой вопрос, у меня же нет стокгольмского синдрома, чтобы выходить, как к падре де Лойоле на исповедь. К чему это все, если мне люди устроили такое, пять месяцев они добивались моего уничтожения. Наверное, на моем месте кто-то другой и с ума бы сошел. Я считаю, что это вообще доведение человека до самоубийства, это мое мнение. То, что они делают», - рассуждает звезда.

Мария пока не собирается отказываться от российского гражданства. Но и возвращаться не планирует. «Сделали все для того, чтобы у меня пропало всякое желание думать в этом направлении вообще. Какое желание туда ехать? Эти вбросы (о Максаковой), видимо, востребованы, если рейтинги на эфирах такие».

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