 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Мария Максакова: «У меня нет стокгольмского синдрома»


0 0

Марию Максакову в свое время называли «беглянкой». Сама певица признавала: ее дом - это Москва. После убийства мужа артистке не раз предлагали вернуться. Но Мария отказывается. Отказывается категорически. И в новом интервью Максакова обмолвилась, что подозревает некоторых представителей российского телевидения в попытках довести ее до самоубийства.

Переезд Максаковой в Киев в свое время вызвал бурю негодования. И многие до сих пор не понимают, почему артистка не возвращается в Россию. В одном из выпусков ток-шоу «Пусть говорят» даже разгорелся скандал. Но Мария полагает, что подобное поведение шоуменов и режиссеров телепередач - провокация. И поэтому она отказывается от участия в большинстве программ.

«Мне нечего скрывать и не от кого прятаться. Я делаю то, что я делаю, и делаю это совершенно с открытым забралом, с чистой совестью и открытой душой. Другой вопрос, у меня же нет стокгольмского синдрома, чтобы выходить, как к падре де Лойоле на исповедь. К чему это все, если мне люди устроили такое, пять месяцев они добивались моего уничтожения. Наверное, на моем месте кто-то другой и с ума бы сошел. Я считаю, что это вообще доведение человека до самоубийства, это мое мнение. То, что они делают», - рассуждает звезда.

Мария пока не собирается отказываться от российского гражданства. Но и возвращаться не планирует. «Сделали все для того, чтобы у меня пропало всякое желание думать в этом направлении вообще. Какое желание туда ехать? Эти вбросы (о Максаковой), видимо, востребованы, если рейтинги на эфирах такие».

Ранее мы писали: 

Максакова о романе с Саакашвили. Мария готова к новым отношениям?

Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.

Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.​



0 Не нравится 0 Нравится 21.09.2017 Теги: Мария Максакова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору