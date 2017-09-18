Бен Аффлек поддержал возлюбленную

Мало кто ожидал встретить его на церемонии вручения «Эмми». Но ради любимой Бен Аффлек (Ben Affleck) решил посетить мероприятие. Голливудский актер был замечен в рядах зрителей, и он первым принялся аплодировать, когда были объявлены победители в номинации «Лучшее развлекательное шоу».

Линдси Шукус, продюсер Saturday Night Live, вместе с командой проекта получила одну из наград «Эмми». 45-летний Аффлек первый встал и начал бурно аплодировать, когда Линдси появилась на сцене. Шукус и Аффлек пока не торопятся позировать вместе фотографам, но тем не менее это можно называть первым официальным появлением пары на светском мероприятии.

О романе 45-летнего Аффлека с Шукус стало известно в июле. В апреле актер и его супруга Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner) подали документы на развод. Пара рассталась несколько лет назад, но только весной звезды решили расторгнуть брак официально. По слухам, Бен встречается с Линдси уже четыре года и Гарнер давно знала об изменах мужа.

«Бен и Линдси влюбись друг в друга с первого взгляда. И всего через пару недель Дженнифер узнала, что муж ей изменяет. Да, она до последнего надеялась, что Бен и Линдси расстанутся, но этого не произошло, поэтому Джен решила подать документы на развод», - рассказывал инсайдер.

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Источник фото: Globallookpress.com