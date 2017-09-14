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Бузова продвигает новое шоу


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Ольга Бузова нередко жалуется, что у нее не хватает времени на личную жизнь. Но тем не менее звезда умудряется найти время и силы на новый рабочий проект. Девушка увлеченно работает на съемках шоу «Бабий бунт», и появились первые снимки из студии.

На фото Бузова позирует в компании Софико Шеварнадзе и нескольких экспертов. В руках у девушек папки с надписью «Бабий бунт». Один из приглашенных участников проекта, стоматолог Игорь Лемберг, уже написал о шоу в соцсетях. И отзывается Лемберг о проекте положительно.

«Такой, знаете ли, женский ответ Чемберлену, в смысле мужланам с «Прожекторперисхилтон», в смысле нам, мужчинам. Четыре ведущие дамы неистово и с присущей им страстью обсуждали политические и мировые новости с участием приглашенных экспертов, специалистов и просто двенадцати разгневанных мужчин. Напор и энергия ведущих-дам делают формат и стиль передачи незабываемым, а местами зубодробящим».

Предполагается, что в будущем шоу будет представлено в эфире Первого канала. Однако ранее представители канала опровергли слухи о планах сотрудничества со звездой «Дома-2».

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0 Не нравится 0 Нравится 14.09.2017 Теги: Ольга Бузова

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