Марат Башаров сыграл свадьбу

Марат Башаров - теперь семейный мужчина. Официально. На днях артист сочетался браком с возлюбленной Елизаветой Шевырковой. Сейчас у пары растет годовалый сын, так что теперь Марат и Елизавета решили оформить отношения.

Пышной звездной свадьбе Марат предпочел мероприятие формата «все свои, без пафоса». После регистрации в Солнцевском загсе Москвы (свидетелями выступили Екатерина Стриженова и брат жениха) молодожены отправились в уютный итальянский ресторан. На банкет пригласили всего несколько десятков человек, причем в числе гостей был замечен Свами Даши - звезда шоу «Битва экстрасенсов». Сейчас пара подумывает о свадебном путешествии.

Напомним, у актера начался роман с Шевырковой после скандального развода с Екатериной Архаровой (через несколько месяцев после свадьбы у актеров начались серьезные конфликты, дошло до рукоприкладства и довольно серьезных травм, в декабре 2015 года Архарова подала на развод).

Пара предпочитала не распространяться об отношениях, но Марат не раз подчеркивал, что нашел в Елизавете не просто любящую, но понимающую спутницу. В прошлом году актер сделал подруге предложение. «Мы были в Праге, он встал на одно колено, подарил мне кольцо, признался в любви. Конечно, я сказала "да"», - рассказывала Шевыркова.

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Источник фото: Globallookpress.com