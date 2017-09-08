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Маргарита Мамун вышла замуж


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В прошлом году она завоевала золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. А теперь красавица-спортсменка, звезда художественной гимнастики Маргарита Мамун создает семью. Сегодня чемпионка сочеталась браком с Александром Сухоруковым.

Александр, пловец, серебряный призер Олимпийских игр-2008 в Пекине, сделал предложение Маргарите в декабре. В марте гимнастка сообщила, что они с любимым готовятся к пышной свадьбе. И, наконец, сегодня Мамун и Сухоруков стали мужем и женой.

Несколькими днями ранее Маргарита заявила, что не исключает возможности возвращения в большой спорт (девушка взяла паузу по окончании олимпийского сезона).

«Я еще не делала официального заявления о завершении спортивной карьеры. Я продолжаю оставаться членом сборной команды России. Ко мне также приезжают с утра антидопинговые агентства, а пока я просто восстанавливаю спину и еще не решила сама для себя, уйду или нет. Может быть, я еще выступлю на следующем мировом первенстве», - заявила гимнастка. Ранее она подчеркнула, что спорт для нее на первом месте и пока вопрос о наследниках она с Александром всерьез не обсуждала.

Ранее мы писали:

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0 Не нравится 0 Нравится 08.09.2017 Теги: Маргарита Мамун

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