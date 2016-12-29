2016 год: Самые яркие личности и громкие скандалы

Совсем скоро мы поднимем бокалы и проводим 2016 год. Но прежде чем его отпустить, редакция "Клео" подвела итоги и предлагает тебе вспомнить, чем нас удивляли, шокировали, радовали и раздражали звезды. Мы составили список самых нашумевших событий 2016 года и самых ярких личностей. А кто запомнился тебе?

"Женщина года"

Непростой выбор, поскольку каждая из звезд в номинации обладает своей "изюминкой" и большой армией поклонников. В их жизни в этом году были как взлеты, так и падения, и то, как они справлялись с ними, достойно уважения.

Ксения Собчак. В этом году мы увидели ее другой. Не только резкой и ироничной, но и нежной и ранимой. Забудьте про "маленьких гаденышей". Теперь Ксения сама стала мамой. И хотя звезда быстро стала выходить в свет после родов, в ее жизни определенно начался новый этап.

К Ким Кардашян фортуна в этом году была не всегда благосклонна. У звезды было немало серьезных успехов (вроде годового дохода в размере более 40 миллионов долларов и титула "самая высокооплачиваемая телезвезда") и несколько эпичных проблем. Ограбление в Париже, нервный срыв супруга... Впрочем, звезды не сдаются и стараются поддерживать друг друга.

Анджелина Джоли в этом году занималась съемками нового проекта в Камбодже, пугала нас ужасным похудением, при этом продолжала выступать в качестве посла доброй воли ООН, а в сентябре не побоялась уйти от мужа и подала на развод. Анджелина действует решительно, она намерена добиться опеки над детьми и начать новую жизнь, переехав в Лондон.













Бывшая модель и светская львица Мелания Трамп в этом году поддерживала мужа в борьбе за президентское кресло и скоро официально станет первой леди США. Ее появление в Белом доме войдет в историю хотя бы потому, что Мелания стала известной, позируя обнаженной на обложках журналов. Колумнисты пророчат Мелании вполне светлое будущее и уверены, что американцы ее полюбят. А в России у миссис Трамп уже очень много поклонников.

Ольга Бузова надеется стать свободной женщиной еще в этом году. Для некоторых женщин разрыв становится топливом для личностного роста, и Ольга преподносит свою ситуацию именно так. И хотя публика уже подустала от информационного шума вокруг Бузовой, интерес к телеведущей позволил ей заработать круглые суммы на рекламе товаров в своем "Инстаграме".

Отпускать - счастье сильных. Светлана Бондарчук сумела пережить развод с Федором Бондарчуком, с которым их связывали 25 лет совместной жизни и двое детей. По одним слухам, у Светланы еще до разрыва был роман. По другим - главный редактор Hello! без особых проблем нашла замену мужу, но пока предпочитает интригу.

Мы в редакции - за Ксению Собчак. А кого выбираешь ты?

"Мужчина года"

Дональд Трамп в уходящем году поразил всех. Баллотируясь в президенты США, миллиардер, как он признавался, всерьез не рассчитывал на успех - аналитики прочили победу Хиллари Клинтон. Однако теперь в Белом доме будет хозяйничать именно мистер Трамп вместе с супругой Меланией. И мы надеемся, что новый президент поддержит курс на сближение с Россией.

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров начал год с шикарного клипа на песню "Экспонат", выдал еще пару шедевров, сменил солисток, стал "Человеком года" по версии GQ и закончил клипом "Начинаем отмечать". А еще Сергей попробовал себя в роли телеведущего. Творчество Шнурова можно называть как угодно, но нельзя не признать, что мужчина он талантливый и дальновидный.

Для Брэда Питта можно было бы создать специальную номинацию "Внезапно одинокий мужчина". Но не будем акцентировать внимание на личных проблемах. Напомним, что Питт отметился в таблоидах не только разрывом с Джоли и борьбой за детей, но и слухами о романе с французской актрисой Марион Котийяр во время съемок фильма "Союзники".











Федор Бондарчук весной стал свободным мужчиной. Ну как свободным? Вскоре после развода выяснилось, что у режиссера роман с молодой актрисой Паулиной Андреевой. По слухам, свадьба состоится совсем скоро. Надо отдать должное, Бондарчук занимался не только личной жизнью, недавно он представил картину "Дед Мороз. Битва магов", в которой сыграл главную роль. 31 декабря Федор Сергеевич планирует надеть костюм, бороду и отправиться по московским квартирам - поздравлять ребятню с Новым годом.

Сергей Лазарев в этом году показал себя с неожиданной стороны. Во-первых, певец чуть было не победил на конкурсе "Евровидение". Он занял третье место, но все равно стал одним из самых популярных артистов конкурса. А во-вторых, буквально на днях выяснилось, что Сергей стал папой. И сыну артиста уже третий год. Все это время Лазарев скрывал ребенка и молчал о личном. Просто герой нашего времени.

Кто достоин почетного титула? По нашей версии - Сергей Шнуров.

"Расставание года"

2016-й оказался временем испытаний для многих пар. И немногие сумели преодолеть сложные моменты. Среди тех, кто не выдержал:

Чета Бондарчуков объявила о своем разводе в марте. Пара жила в браке 25 лет, и со стороны казалось, что между супругами царит гармония, которую ничто не нарушит.

"Выйти замуж в восемнадцать лет и прожить вместе до девяноста, как мои бабушки с дедушками, - наверное, уже и невозможно. Мы с Федором не выдержали этот экзамен", - поясняла Светлана. Позже выяснилось, что Бондарчук влюблен в актрису Паулину Андрееву. Светлана, говорят, тоже не страдает от одиночества.

В мае актриса Эмбер Херд обвинила актера Джонни Деппа в домашнем насилии и подала на развод. Поклонники Джонни, который считается одним из самых добрых голливудских актеров, просто не могли поверить в то, что он способен поднять на женщину руку.

На протяжении нескольких месяцев Херд выдавала журналистам шокирующие подробности брака, который длился чуть более года. Джонни молчал. В августе состоялся бракоразводный процесс, в ходе которого актеры подписали соглашение. Согласно его условиям Депп выплатит экс-супруге 7 миллионов долларов частями до конца 2018 года. Причем Херд обещает пожертвовать эти деньги на благотворительность.

Актриса Линдси Лохан, казалось, нашла своего принца в лице Егора Тарабасова. Звезда с радостью рассказывала о помолвке, хорошела на глазах и выглядела счастливой. Увы, всего один конфликт поставил крест на отношениях пары и спровоцировал громкий скандал. Сейчас Линдси старается забыть Егора и занимается организацией лагеря для сирийских беженцев в Турции.













Самый громкий и неожиданный. Разумеется, разрыв Анджелины Джоли и Брэда Питта. Пара прожила вместе 12 лет, 2 года из них - в официальном браке. В середине сентября Джоли подала на развод и потребовала единоличную опеку над детьми. Джоли обвинила мужа в несдержанности и употреблении наркотиков. Питт сдал тест на наркотики, и результат оказался отрицательным. Сейчас пара ведет борьбу в суде за право опеки над детьми, и слушания обещают быть скандальными.

Еще один нежданный - разрыв Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. «Тарабузики» позиционировали себя как почти идеальная пара, достигшая полной гармонии. Но вдруг в конце октября появились сообщения о разрыве. Несколько недель Бузова находилась в подавленном состоянии, но сумела справиться. Девушка громко дебютировала с песней «Под звуки поцелуев» и, по слухам, попросила миллион за откровения о разводе. На 30 декабря запланировано заседание суда, и, скорее всего, брак будет расторгнут.

Самый скандальный и ошеломляющий - развод фигуристки Марины Анисиной и Никиты Джигурды. Не то чтобы это было неожиданно, ранее спортсменка уже делала попытку. Просто в ходе бракоразводного процесса выяснились шокирующие подробности совместной жизни звезд вроде пугающих спиритических сеансов и пробежек Джигурды по дому с ножом в руках. Марина утверждает, что все эти годы она жила в состоянии стресса, Джигурда же уверяет, что Анисина находится под влиянием адвоката Сергея Жорина, что ей угрожает некая мафия, он намерен в будущем попытаться аннулировать развод.

Какая звездная пара шокировала своим разрывом? Мы считаем - Бранжелина. А ты за кого голосуешь?

"Мама года"

В уходящем году многие звезды впервые познали радость материнства. Причем некоторые предпочитали скрывать свои хорошие новости до последнего. Но все тайное все равно становится явным. Кто же заслуживает титул "Мама года"?

Юлия Снигирь сделала отличную карьеру в кино (как российском, так и голливудском), но в этом году посвятила себя материнству. В марте актриса родила первенца. Мальчика, отцом которого стал Евгений Цыганов, назвали Федором.

Держать личную жизнь в секрете становится модным. И певица Пелагея особо в этом поднаторела. Летом она вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина, в августе появились сообщения о том, что артистка на втором триместре беременности. В конце ноября стало известно, что Пелагея родила, причем еще в октябре. И по-прежнему придерживается режима строгой секретности.

В конце ноября еще одна звезда порадовала публику. Мила Кунис родила сына. Мальчика назвали славянским именем Димитри Портвуд Кутчер. Похоже, имя выбирала сама Мила, и Эштону Кутчеру оно понравилось. Напомним, пара также растит двухлетнюю дочь Уайетт Изабель.

И конечно же, самым обсуждаемым в российских СМИ стало интересное положение Ксении Собчак. Звезда долго интриговала, давая поводы для самых невероятных слухов (накладной живот, суррогатная мать, искусный розыгрыш). Она появлялась в нарядах, которые то подчеркивали линию талии, то скрывали изменившиеся формы. В блоге нередко публиковались снимки, на которых Собчак запечатлена вполне стройной. При этом Ксения не смогла устоять от соблазна сняться обнаженной для Tatler.

18 ноября Собчак родила сына. Но интрига продолжается - имя мальчика держится в строгом секрете. А сама счастливая мамочка уже ведет весьма активный образ жизни, совмещая заботы о малыше с выходами в свет. Мы голосуем за нее в этой номинации, а ты?

"Холостяк года"​

Леонардо Ди Каприо - счастливчик. В этом году исполнилась его заветная мечта - актер, наконец, получил «Оскар». Но в личной жизни звезде то ли не везет, то ли Лео просто не хочет этим серьезно заниматься. Он все еще холостяк, о своих увлечениях не рассказывает и о свадьбе даже не думает.

Алексей Воробьев в этом году стал главным героем шоу "Холостяк" и даже снял видеоклип свадебной тематики. На этом и успокоился. И хотя артист уверяет, что созрел для женитьбы и хотел бы создать семью, это больше похоже на пиар - за дело Алексей браться не торопится.

Певец Егор Крид в начале года рассказал о романе с певицей Нюшей. Артист признался, что для него это была настоящая любовь. И кажется, после расставания он до сих пор не готов к новым отношениям. Недавно он даже песню презентовал "Мало так мало" с жалобой на дефицит приличных девушек. Похоже, парень просит о помощи.











В полку голливудских женихов в этом году прибыло, да таких, на которых никто и не надеялся. После разрыва с женой на Брэда Питта обратило внимание множество звездных леди, начиная с Дженнифер Гарнер и заканчивая Бритни Спирс. Девушки открыто говорят, что были бы не прочь сблизиться с актером. Сам Питт пока еще к такому, кажется, не готов.

Джонни Депп после скандального развода также автоматически попал в список охотниц за знаменитыми мужчинами. Пока что актер немного замкнут и старается пережить неприятный опыт. В отличие от Питта, за Джонни вовсе не стоит очередь из звездных дам, хотя ходят слухи, что время от времени Депп встречается с Анджелиной Джоли. Впрочем, актеров давно связывает дружба.

"Клео" было не так просто выбрать, но мы за Брэда Питта. А каковы твои симпатии?

"Скандал года"

Певица Мадонна в этом году старательно шокировала необычными костюмами и новыми арт-проектами. Однако ничто из этого не сравнится с тем шумом, который поднялся в СМИ во время судебного процесса певицы с бывшим мужем Гаем Ричи. Сын звезды Рокко отказался жить с матерью, и в конце концов судьи пришли к решению, что молодому человеку лучше поселиться с отцом в Лондоне. Ближе к концу года юноша преподнес родителям сюрприз - он был задержан полицией, у мальчика обнаружили марихуану. С парнем была проведена беседа в полицейском участке. Пока Рокко ведет себя прилично.

Еще одна проблема в отношениях отцов и детей привела к разводу Брэда Питта и Анджелины Джоли и громкому скандалу. Анджелина обвинила мужа в насилии в отношении детей и употреблении наркотиков. Проведено несколько расследований, но серьезных нарушений со стороны Брэда не обнаружено. Недавно актеры начали борьбу за право опеки над детьми, и Питт намекнул на неадекватность Джоли. Но поговаривают, в запасе у Анджелины есть несколько козырей, которые буквально могут уничтожить Брэда.

Ким Кардашян, подобно Хелен Миррен, с чистым сердцем может сказать: "2016 год - большая бяка". Сначала все шло гладко, но в октябре Ким стала жертвой ограбления в Париже. Вооруженные преступники забрали украшения стоимостью несколько миллионов долларов и всерьез напугали девушку. Грабители до сих пор не найдены. И некоторые поклонники все еще подозревают, что ограбление Ким было инсценировкой.











Скандал Филиппа Киркорова с Дидье Маруани можно назвать "большой неразберихой". Французский музыкант обвинил Киркорова в плагиате и потребовал компенсацию. Филипп Бедросович претензии не принял, обвинил музыканта в вымогательстве и обратился в полицию. Маруани и его адвокат были арестованы, но позже отпущены. Дидье заявил, что готовит еще один иск - за клевету. А музыкальные критики тем временем отмечают, что и Маруани отнюдь не невинное создание, похоже, что французский артист в свое время также не брезговал заимствованиями.

Впрочем, все меркнет на фоне самого шокирующего спортивного разбирательства. Российские легкоатлеты в этом году не были допущены на Олимпиаду в Рио. В ноябре прошлого года IAAF дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из-за допинг-скандала, после чего россияне были отстранены от международных соревнований. В начале июля Олимпийский комитет России (ОКР) и 68 российских легкоатлетов попытались оспорить решение IAAF в Спортивном арбитражном суде (CAS). Однако иск был отклонен.

Что тебя действительно поразило? Нас - допинговый скандал.

"Спортсменка года"

Яну Егорян сегодня называют "Гордостью России". И сложно с этим поспорить. Две золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Титул спортсменки года в России. Теперь перед фехтовальщицей осталась одна высота: победа в личном первенстве на континентальных и мировых чемпионатах.

Звезда спортивной гимнастики Алия Мустафина точно не может назвать 2016 год неудачным. Она завоевала золото в упражнениях на брусьях, серебро в командном турнире и бронзу в личном многоборье в Рио. Обмолвилась о приостановке карьеры, в ноябре вышла замуж, а в декабре получила лестный титул "Спортсменка года" по версии Glamour. А еще Алию называют девушкой с завораживающим взглядом.

Мария Шарапова оказалась одной из первых жертв допингового скандала. В январе она не прошла допинг-пробы, поскольку не знала о том, что употребляемый ею препарат мельдоний внесен в черный список. Изначально трибунал Международной федерации тенниса требовал четырехлетней дисквалификации, но позже были учтены смягчающие обстоятельства. Вернуться официально на корт Мария сможет с 26 апреля 2017 года.











Маргарита Мамун еще раз напомнила миру, что в художественной гимнастике с россиянками соперничать сложно. Золотая медаль в Рио в личном многоборье - весомое подтверждение. Удача улыбнулась Маргарите не только в карьере - в начале декабря ее возлюбленный, пловец Александр Сухоруков, сделал ей предложение руки и сердца на Олимпийском балу.

Елена Исинбаева планировала принять участие, возможно, в своей последней Олимпиаде. Увы... Звезду не допустили к участию в соревнованиях из-за допингового скандала. Елена мужественно боролась и до последнего надеялась. Но надежды не оправдались.

За кого ты проголосуешь? Мы за Алию Мустафину.