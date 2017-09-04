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Солнцев Преснякову: «Ты все просохатил»


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В звездной тусовке новый хайп. Недавно Никита Пресняков нелестно высказался о талантах Николая Баскова. И началось... За тенора решил вступиться Рустам Солнцев. И заодно ведущий напомнил, кому обязан Никита своим благосостоянием.

Скандал разгорелся после того, как, общаясь с поклонниками в соцсетях, Пресняков заметил, что фанатам поп-музыки его творчество лучше не обсуждать. «Ребят, если вы фаны Басковых-табасковых, не слушаете такую музыку и не разбираетесь в ней, то смысл что-то вообще писать? Как правильно выразился тут кто-то: «Я же не иду к Баскову в «Инстаграм» и не поливаю его грязью за то, что он не скримит и гроулит». Я такой, и такая моя музыка, на Западе такая музыка стадионы собирает, и?..»

Ремарка о Баскове спровоцировала бурные дискуссии. Рустам Солнцев даже посвятил ей очередной выпуск для Starhit. По мнению Рустама, Никита слишком высокого мнения о себе.

«Просто ты знаменитый внук и удачливый сын. Тебе 26, знаешь ли, в таком возрасте я уже полностью содержал своих родителей, они были «на мне». А ты все «просохатил». Володя, Кристина, Аллочка постоянно на гастролях. А где твои гастроли, дружок? Ты что такой крутой, на Колю Баскова наехал? Все нормально, развивайся!»

Кстати, Николай Басков готовится к свадьбе и премьере нового клипа. Недавно артист завершил съемки видео, главную роль в котором сыграла его невеста Виктория Лопырева. Дата премьеры ролика пока не уточняется, но не исключено, что она состоится 5 октября - в день свадьбы знаменитостей в Грозном.

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0 Не нравится 0 Нравится 04.09.2017 Теги: Никита Пресняков

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Обсуждение 3  

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  • gzbfwn4u5ikduw
    Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://tok.pw/pohudala
    		 04.09.17 16:55
         
    -1
         
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  • Сима
    И правда наезда нет со стороны Преснякова. полный Парень на видео так дурно жеманничает, фу. Очевидно, что ему покоя не дает положение Никиты, таких единицы, в прошлой жизни заслужил чем то. Отдать должное Никите серьезный и ответственный парень, обычно тем кому так повезло, от наркотиков и тусовок не просыхают.
    		04.09.17 11:08
         
    3
         
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  • Мар
    Да ничего нелестного в адрес Баскова нет, обычное противостояние поп и рок музыки. А Солнцев пиарится, не самый удачный )) выкормыш дурдома 2
    		 04.09.17 10:39
         
    6
         
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