Солнцев Преснякову: «Ты все просохатил»

В звездной тусовке новый хайп. Недавно Никита Пресняков нелестно высказался о талантах Николая Баскова. И началось... За тенора решил вступиться Рустам Солнцев. И заодно ведущий напомнил, кому обязан Никита своим благосостоянием.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Авг 30 2017 в 11:17 PDT

Скандал разгорелся после того, как, общаясь с поклонниками в соцсетях, Пресняков заметил, что фанатам поп-музыки его творчество лучше не обсуждать. «Ребят, если вы фаны Басковых-табасковых, не слушаете такую музыку и не разбираетесь в ней, то смысл что-то вообще писать? Как правильно выразился тут кто-то: «Я же не иду к Баскову в «Инстаграм» и не поливаю его грязью за то, что он не скримит и гроулит». Я такой, и такая моя музыка, на Западе такая музыка стадионы собирает, и?..»

Ремарка о Баскове спровоцировала бурные дискуссии. Рустам Солнцев даже посвятил ей очередной выпуск для Starhit. По мнению Рустама, Никита слишком высокого мнения о себе.

Публикация от Рустам Солнцев (@solncevrustam_) Сен 3 2017 в 7:42 PDT

«Просто ты знаменитый внук и удачливый сын. Тебе 26, знаешь ли, в таком возрасте я уже полностью содержал своих родителей, они были «на мне». А ты все «просохатил». Володя, Кристина, Аллочка постоянно на гастролях. А где твои гастроли, дружок? Ты что такой крутой, на Колю Баскова наехал? Все нормально, развивайся!»

Кстати, Николай Басков готовится к свадьбе и премьере нового клипа. Недавно артист завершил съемки видео, главную роль в котором сыграла его невеста Виктория Лопырева. Дата премьеры ролика пока не уточняется, но не исключено, что она состоится 5 октября - в день свадьбы знаменитостей в Грозном.

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