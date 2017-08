Тейлор Свифт обошла Адель

Тейлор Свифт (Taylor Swift) устроила очередную сенсацию. На прошедшей на выходных церемонии певица представила новый клип на композицию Look What You Made Me Do. И в первые же сутки установила рекорд.

Видео набрало более 28 млн просмотров в первые 24 часа после публикации на Youtube. Ранее рекорд установила британская звезда Адель (Adele) с видео на песню Hello (27,7 млн просмотров в течение суток). Сейчас новая работа Свифт набрала более 51 млн просмотров и более 2 млн лайков.

Клип Тейлор действительно впечатляет. Можно даже сказать, это очередной голливудский блокбастер. Начинается триллером (певица в образе зомби появляется из могилы, на надгробии красуется надпись: «Здесь похоронена репутация Тейлор Свифт»), продолжается мелодрамой (косплей на Кэти Перри) и заканчивается забавной пародией с вручением певице статуэтки космонавта.

Look What You Made Me Do - первый сингл с нового альбома Свифт Reputation. Релиз диска запланирован на 10 ноября. Предполагается, что мы услышим новую Тейлор. Поскольку клип Look What You Made Me Do - более чем прозрачный намек на "перерождение" артистки.

