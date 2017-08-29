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Тейлор Свифт обошла Адель


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Тейлор Свифт (Taylor Swift) устроила очередную сенсацию. На прошедшей на выходных церемонии певица представила новый клип на композицию Look What You Made Me Do. И в первые же сутки установила рекорд.

Видео набрало более 28 млн просмотров в первые 24 часа после публикации на Youtube. Ранее рекорд установила британская звезда Адель (Adele) с видео на песню Hello (27,7 млн просмотров в течение суток). Сейчас новая работа Свифт набрала более 51 млн просмотров и более 2 млн лайков.

Клип Тейлор действительно впечатляет. Можно даже сказать, это очередной голливудский блокбастер. Начинается триллером (певица в образе зомби появляется из могилы, на надгробии красуется надпись: «Здесь похоронена репутация Тейлор Свифт»), продолжается мелодрамой (косплей на Кэти Перри) и заканчивается забавной пародией с вручением певице статуэтки космонавта.

Look What You Made Me Do - первый сингл с нового альбома Свифт Reputation. Релиз диска запланирован на 10 ноября. Предполагается, что мы услышим новую Тейлор. Поскольку клип Look What You Made Me Do - более чем прозрачный намек на "перерождение" артистки.

Ранее мы писали:

Адель ставит рекорд. Клип на песню Hello пользуется бешеной популярностью. 

Том Хиддлстон и Тейлор Свифт: загадочный роман. Она считается одной из самых ярких и успешных американских певиц. Он – одним из лучших актеров Британии. 

Тейлор Свифт: «Я не трачу время на бесперспективных мужчин». По словам звезды, она поняла, что надо вовремя уходить. 



0 Не нравится 2 Нравится 29.08.2017 Теги: Тейлор Свифт

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