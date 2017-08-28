Собчак сравнили с вампиром

Сезон отпусков заканчивается. Вот и Ксения Собчак готовится к возвращению в Москву. Почти неделю звезда отдыхала на Корсике и регулярно делилась неоднозначными снимками и видео, которые увлеченно обсуждались поклонниками и хейтерами. И напоследок Ксения не удержалась.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Авг 27 2017 в 7:49 PDT

Собчак опубликовала весьма стильную фотографию, на которой запечатлена на яхте, на фоне причала. Снимок с серыми облаками получился атмосферным - звезда выглядит отнюдь не самой счастливой женщиной в мире. «Самый красивый закат на отдыхе - последний !!!:)», - написала знаменитость.

Подписчики сразу же поспешили поделиться впечатлениями: «Похоже на кадр из фильма "Интервью с вампиром"», «Как с Титаника», «Аки лебедушка голову склонила», «Блин, ну зачем серого-то столько! Драма драмная получилась) прям, "последний день Помпеи"!», «Очень качественное фото, Ксения Анатольевна, оно передает Вас, Вашу душу, какая Вы есть на самом деле. Всегда строгая, упрямая, сама по себе. А тут вся душа нараспашку. Очень красиво и душевно».

Напомним, несколько дней назад Ксения опубликовала «эротическое видео "под душем"». Очевидно, что ролик задумывался как пародия, однако многие юмор не оценили и довольно жестко высказались в адрес звезды.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Авг 24 2017 в 4:52 PDT

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