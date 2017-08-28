Собчак сравнили с вампиром
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Сезон отпусков заканчивается. Вот и Ксения Собчак готовится к возвращению в Москву. Почти неделю звезда отдыхала на Корсике и регулярно делилась неоднозначными снимками и видео, которые увлеченно обсуждались поклонниками и хейтерами. И напоследок Ксения не удержалась.
Собчак опубликовала весьма стильную фотографию, на которой запечатлена на яхте, на фоне причала. Снимок с серыми облаками получился атмосферным - звезда выглядит отнюдь не самой счастливой женщиной в мире. «Самый красивый закат на отдыхе - последний !!!:)», - написала знаменитость.
Подписчики сразу же поспешили поделиться впечатлениями: «Похоже на кадр из фильма "Интервью с вампиром"», «Как с Титаника», «Аки лебедушка голову склонила», «Блин, ну зачем серого-то столько! Драма драмная получилась) прям, "последний день Помпеи"!», «Очень качественное фото, Ксения Анатольевна, оно передает Вас, Вашу душу, какая Вы есть на самом деле. Всегда строгая, упрямая, сама по себе. А тут вся душа нараспашку. Очень красиво и душевно».
Напомним, несколько дней назад Ксения опубликовала «эротическое видео "под душем"». Очевидно, что ролик задумывался как пародия, однако многие юмор не оценили и довольно жестко высказались в адрес звезды.
Ранее мы писали:Ксения Собчак о собственных методах вампиризма. По мнению звезды, основная эмоция людей, которая сопровождает ее по жизни — это зависть.
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Обсуждение 6
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Marana VilniusВидео выглядит не как пародия, а как попыткасоздать именно такой ролик, какие она пытается высмеять. Попытка не удалась. А фото действительно стильное.
28.08.17 11:48
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ПрелестьОтвратное создание в любом амплуа. Наполнена одним дерьмом.
28.08.17 11:21
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СимаНа видео толстая какая то
28.08.17 10:20