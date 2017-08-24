Тейлор Свифт открыла правду о своей «Репутации»

Американская певица возвращается, чтобы снова стать музыкальной сенсацией. Обложка нового альбома Тейлор Свифт (Taylor Swift) была размещена на ее странице в Insta.

Публикация от Taylor Swift (@taylorswift) Авг 23 2017 в 9:39 PDT

Знаменитость после многих дней обещаний, наконец, раскрыла поклонникам некоторые детали о своем «детище». Шестой альбом певицы под названием «Репутация» выйдет уже скоро - 10 ноября, пишет Independent.

Публикация от Taylor Swift (@taylorswift) Авг 23 2017 в 9:39 PDT

Слухи о новом альбоме американской певицы появились после того, как она разместила в Insta загадочные видео со змеей, снятые в низком разрешении. Видео появились после некоторого перерыва в соцсетях.

Когда точно выйдет новый сингл певицы – пока до конца неясно. Ожидается, что он будет доступен на потоковом сервисе Apple, в iTunes и Spotify.

Новость о выходе нового альбома привела в восторг фанатов певицы, которые теперь полны надежды, что Тейлор представит новое видео на церемонии MTV Video Music Awards, которая пройдет в ближайшее воскресенье. Стоит отметить, что ведущей церемонии будет певица Кэти Перри (Katy Perry), постоянная соперница Свифт.

Последний альбом Тейлор Свифт, «1989», был выпущен в 2014 году, он получил 10 наград «Грэмми» и долгое время был лидером чартов по всему миру.