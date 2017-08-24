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Осин улетел лечиться в клинику Даны Борисовой


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За Евгения Осина теперь можно не волноваться. Исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» одумался и решил бороться со своим недугом. Сегодня стало известно, что певец полетел в клинику Даны Борисовой – лечиться от алкоголизма. 

52-летний певец уже 5 лет страдает от алкоголизма, при этом отказываясь от помощи родных и близких. Устав терпеть пагубную привычку, от музыканта ушла жена, забрав с собой и дочь. После развода Евгений стал пить еще больше. Последнее время музыкант почти не вставал с постели. У Евгения отнялись ноги, поговаривали о прогрессирующем циррозе печени.

Какое-то время назад в СМИ появились новости о том, что певец пропал, однако все обошлось. Как признался Осин, его нашел и спас Андрей Малахов. Сейчас же Осин решился на реабилитационный курс в Таиланде и уже улетел к Дане Борисовой, пишет КП.

«На данном этапе Евгений Осин одержал одну из главных побед в своей жизни. Он принял решение поменять свой образ жизни, поехав в клинику на восстановление. Сейчас он сделал более ответственный шаг. Все это случилось благодаря большой работе врачей в клинике, которой он находился, благодаря Дане Борисовой, Андрею Малахову и всем тем, кто был в эти дни с ним рядом», - рассказал председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников.

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1 Не нравится 0 Нравится 24.08.2017 Теги: Евгений Осин Дана Борисова лечение

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Обсуждение 4  

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  • Лиса
    Штурм трясла новыми грудями что это она нашла-спасает. А теперь оказывается Малахов
    		 24.08.17 16:14
         
    3
         
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  • Marana Vilnius
    Ну, сейчас все хрони и наркоши к Дане в Таиланд потянутся. А потом она сделает цикл передач на Первом, там как раз сейчас вакансии образовываются. Я смотрю, какая-то тенденция нездоровая нарисовалась: новостные порталы пестрят сообщениями обо всяких личностях, страдающих различными аддикциями, часть этих личностей ничем, кроме таких скандалов, не засветилась (как Дана Борисова - чем она в последнее время занималась, мне лично неведомо), а остальная часть вообще лет двадцать исчезла из поля зрения широкой публики (как Осин), остальная часть новостей - новый шпагат Волочковой и новая "песня" Бузовой, - и вуаля - целый блок новостей нарисовался. Я не о Клей, здесь, похоже, новости только передаются с других порталов и прочих источников. но в целом - неужели более интересных новостей в мире нет?
    		 24.08.17 14:16
         
    2
         
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