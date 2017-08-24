Осин улетел лечиться в клинику Даны Борисовой

За Евгения Осина теперь можно не волноваться. Исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» одумался и решил бороться со своим недугом. Сегодня стало известно, что певец полетел в клинику Даны Борисовой – лечиться от алкоголизма.

52-летний певец уже 5 лет страдает от алкоголизма, при этом отказываясь от помощи родных и близких. Устав терпеть пагубную привычку, от музыканта ушла жена, забрав с собой и дочь. После развода Евгений стал пить еще больше. Последнее время музыкант почти не вставал с постели. У Евгения отнялись ноги, поговаривали о прогрессирующем циррозе печени.

Какое-то время назад в СМИ появились новости о том, что певец пропал, однако все обошлось. Как признался Осин, его нашел и спас Андрей Малахов. Сейчас же Осин решился на реабилитационный курс в Таиланде и уже улетел к Дане Борисовой, пишет КП.

«На данном этапе Евгений Осин одержал одну из главных побед в своей жизни. Он принял решение поменять свой образ жизни, поехав в клинику на восстановление. Сейчас он сделал более ответственный шаг. Все это случилось благодаря большой работе врачей в клинике, которой он находился, благодаря Дане Борисовой, Андрею Малахову и всем тем, кто был в эти дни с ним рядом», - рассказал председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников.

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