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Студент решился на пластические операции, чтобы быть эльфом


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На что только не пойдешь ради исполнения мечты, особенно если ты фанат Толкина. Молодой человек из Аргентины решился на многочисленные пластические операции ради того, чтобы быть похожим на эльфа. На воплощение своей мечты он потратил 46 тысяч долларов.

 

Как сообщает Daily Mirror, 26-летний студент Луис Падрон (Luis Padron) основательно подошел к делу. Ему сделали ринопластику, липосакцию челюсти и сменили цвет глаз. Также молодой человек делает процедуры по отбеливанию кожи и волос при помощи красителей.

В этом месяце Луис решился на очередные изменения – врачи сделали мужчине высокий лоб и сердцевидную линию волос. Однако до сходства с эльфами из «Властелина колец» еще далеко. Теперь мужчине предстоит изменить форму ушей и разрез глаз, удалить ряд ребер и удлинить руки и ноги.

Молодой человек не боится боли от операций, ведь он живет своей мечтой: «Я хочу быть эльфом, ангелом и фантазией, моя цель – выглядеть не как человек, стать неземным, изящным и хрупким».

Люди нередко решаются на безумства ради достижения какого-то фантастического или сказочного идеала и чтобы не быть самими собой. Например, Сара Бердж (Sarah Burge) из Великобритании в 2006 году изменила свою внешность, чтобы стать похожей на куклу Барби.  46-летняя мать троих детей пережила 26 пластических операций, потратив при этом кучу денег.
 

Источник фото: Instagram.



0 Не нравится 1 Нравится 23.08.2017 Теги: эльф пластическая операция

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