Ферги соблазняет и пугает

Певица Ферги (Fergie) готовится нас удивить. Можно даже сказать, артистка собирается устроить сенсацию. Звезда начинает промоушен своего нового, второго сольного альбома под символичным названием Double Dutchess и ведет активную кампанию в Insta.

За последние две недели исполнительница опубликовала в блоге множество интригующих роликов и пикантных снимков. Причем в некоторых видео Ферги сама на себя не похожа - у некоторых поклонников возникли устойчивые ассоциации с Кортни Лав.

Публикация от Fergie (@fergie) Авг 8 2017 в 11:47 PDT

Новый диск звезды будет представлен в сентябре. Как говорила ранее Ферги, работая над пластинкой, она пыталась передать свой новый жизненный опыт. И ее новые песни совершенно непохожи на те, что она исполняет в составе Black Eyed Peas.

Публикация от Fergie (@fergie) Авг 12 2017 в 6:45 PDT

«Я никогда по-настоящему не нервничала, когда выступала с The Black Eyed Peas, потому что нас было четверо и мы исполняли свои песни каждый вечер. Но свои песни я исполняла на публике не так часто. Это сложнее, потому что я все еще пытаюсь запомнить тексты и прочие вещи. Я хочу быть более уверенной в том, что делаю», - поясняла в одном из интервью артистка.

Также в середине сентября певица выступит на музыкальном фестивале Rock in Rio вместе с Джастином Тимберлейком (Justin Timberlake) и Леди Гага (Lady Gaga).

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Ферги увлеклась дэнсинг-йогой. По словам певицы, процесс избавления от лишних килограммов после родов был не самым простым, но она вполне довольна собой.

Ферги блеснула телом для Calvin Klein. Звезда рекламирует белье.