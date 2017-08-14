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Брежнева и Дан Балан прощаются с летом


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Вера Брежнева и Дан Балан снова вместе! 7 лет назад артисты записали композицию «Лепестками слез», которая тут же стала хитом. А теперь звезды создали композицию о лете и представили романтичный клип.

«Воспоминания - продолжение нас...» - так анонсировала Брежнева свою новую работу в Insta. Автором музыки и слов песни «Наше лето» выступил сам Балан. Над черно-белым роликом поработал режиссер Сергей Солодкий. В клипе Вера и Дан изображают влюбленную пару. Как отмечается, стилистика композиции может показаться несколько непривычной для поклонников артистов, но в целом звучит неплохо.

Правда, некоторые заметили подозрительное сходство песни с хитом Summer Wine Вилли Вало и Натали Авелон (саундтрек к фильму «Дикая жизнь»). Некоторые заявили, что клип похож на ролики Криса Ри.

Хотя в принципе публика вполне довольна и вдохновлена: «Очень душевно получилось. Необычный контраст песни и клипа», «Есть в вашем дуэте всегда какая-то особая химия. Вера, вы созданы друг для друга!», «От песни ждешь ярких цветов, а вы удачно это нейтрализовали», «Грустная и черно-белая! Это песня про лето или про конец света?﻿»

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    Рисунок
    Клип Веры и Дана...

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0 Не нравится 0 Нравится 14.08.2017 Теги: вера брежнева

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