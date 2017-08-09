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Илон Маск о разрыве с Эмбер Херд


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Илон Маск (Elon Musk) - мужчина довольно жесткий и резкий. И вся эта вакханалия в СМИ по поводу его расставания с актрисой Эмбер Херд (Amber Heard) миллиардеру не по вкусу. И посему бизнесмен решил это прекратить.

О разрыве основателя Tesla Motors и SpaceX с голливудской звездой стало известно на прошедших выходных. Сообщалось, что инициатором расставания стал Илон. Якобы Маску не нравились некоторые претенциозные выходки подруги. Сам бизнесмен - парень с несгибаемой волей и железной дисциплиной. И довольно быстро рвет отношения с теми, кто пытается им манипулировать.

Впрочем, были другие варианты - светским обозревателям весьма понравилось фантазировать по этому поводу. Но Илону в конце концов все это надоело.

Для начала миллиардер лайкнул один из постов Эмбер в Instagram. А затем прокомментировал ситуацию: «Хочу прекратить эту шумиху в прессе. Поясняю: мы с Эмбер не вместе теперь, но остаемся друзьями и очень близкими друг другу, любящими людьми. Роман на большом расстоянии друг от друга — это непросто, тем более когда у каждого много дел».

Илон также намекнул, что у Херд еще есть шанс. «Никто не знает, как все сложится завтра», - написал бизнесмен.

Ранее мы писали:

Эмбер Херд нашла замену Деппу? Актриса слишком много времени проводит в обществе Илона Маска.

Эмбер Херд призналась в подделке документов. Суд над актрисой прошел в Австралии. 

Эмбер Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. Актриса потребовала запретить Деппу приближаться к ней ближе чем на 100 ярдов. 



0 Не нравится 0 Нравится 09.08.2017 Теги: Эмбер Херд Илон Маск

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