Илон Маск о разрыве с Эмбер Херд
0 0
Илон Маск (Elon Musk) - мужчина довольно жесткий и резкий. И вся эта вакханалия в СМИ по поводу его расставания с актрисой Эмбер Херд (Amber Heard) миллиардеру не по вкусу. И посему бизнесмен решил это прекратить.
О разрыве основателя Tesla Motors и SpaceX с голливудской звездой стало известно на прошедших выходных. Сообщалось, что инициатором расставания стал Илон. Якобы Маску не нравились некоторые претенциозные выходки подруги. Сам бизнесмен - парень с несгибаемой волей и железной дисциплиной. И довольно быстро рвет отношения с теми, кто пытается им манипулировать.
Впрочем, были другие варианты - светским обозревателям весьма понравилось фантазировать по этому поводу. Но Илону в конце концов все это надоело.
Для начала миллиардер лайкнул один из постов Эмбер в Instagram. А затем прокомментировал ситуацию: «Хочу прекратить эту шумиху в прессе. Поясняю: мы с Эмбер не вместе теперь, но остаемся друзьями и очень близкими друг другу, любящими людьми. Роман на большом расстоянии друг от друга — это непросто, тем более когда у каждого много дел».
Илон также намекнул, что у Херд еще есть шанс. «Никто не знает, как все сложится завтра», - написал бизнесмен.
Ранее мы писали:
Эмбер Херд нашла замену Деппу? Актриса слишком много времени проводит в обществе Илона Маска.
Эмбер Херд призналась в подделке документов. Суд над актрисой прошел в Австралии.
Эмбер Херд обвинила Деппа в домашнем насилии. Актриса потребовала запретить Деппу приближаться к ней ближе чем на 100 ярдов.
Читайте также
Обсуждение 5
-
НинаМилые бранятся - только тешатся.
09.08.17 12:36
-
ПрелестьОстаёмся очень близкими любящими людьми. Никто не знает как все сложится завтра. Респект.
09.08.17 11:59