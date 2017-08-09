Как Жукова изменила Абрамовича

СМИ продолжают обсуждать разрыв Романа Абрамовича с Дарьей Жуковой. В своем заявлении о расставании миллиардер и галеристка особо подчеркнули, что сохранили дружеские отношения и продолжат деловое партнерство. Светские сплетники судачат о том, что сердце Романа Аркадьевича уже занято. А профи пиара оценивают, как Жукова повлияла на смену имиджа российского олигарха.

В свое время Абрамович считался весьма закрытой, даже скрытной персоной. Но десять лет назад миллиардер, точнее его образ, стал меняться. И немаловажную роль в этом сыграла именно Дарья Жукова.

Как пишет обозреватель Forbes, в середине нулевых у Абрамовича был довольно специфический образ - брутальный парень с щетиной, губернатор Чукотки, владелец лондонского футбольного клуба. Этот образ прекрасно подходил для России, но в Европе и Америке к нему относились настороженно.

«Абрамович — мировой футбол, Дарья Жукова — современное искусство — вот оптимальная комбинация для такой стратегии. Как и ложи стадионов, современное искусство (на уровне инвестиций и организации выставочных пространств) создает площадки для коммуникаций, вырабатывает специфичную социальную кодировку, язык распознаваний «свой — чужой». Работал ли с этим инструментом Абрамович осознанно, неизвестно, но отношения с Жуковой явно продолжили коррекцию и глобализацию его образа», - пишет колумнист.

Теперь специалистов волнует вопрос, как изменится образ Романа Аркадьевича после расставания с Дарьей? Пока все сходятся в одном - рейтинги популярности миллиардера определенно не снизятся.

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Источник фото: Globallookpress.com