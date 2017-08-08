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Малахов держит интригу


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Вторую неделю в СМИ бурно обсуждается возможный уход Андрея Малахова с Первого канала. Коллеги шоумена призывают руководство телеканала остановить Андрея, публика волнуется. А самого Малахова это, похоже, забавляет. И пока раскрывать карты он не намерен.

Сейчас ведущий отдыхает на Сардинии и, наконец, решил высказаться по поводу предполагаемой смены работы. «Я сейчас на яхте у друзей, и я уже принял решение», - цитирует Малахова Life.ru. Какое решение - можно только гадать.

Тем временем видеоблогер Антон Ходячев записал песню и видеоклип на злобу дня под названием «Малахов, не уходи». «Сможет ли так легко Андрей Малахов расстаться с Первым каналом, услышав мою песню? Надеюсь, что нет», - анонсировал Ходячев свою работу. Как пишет Starhit, «Ходячев растрогал Малахова».

Напомним, накануне сообщалось о подготовке шоумена к пополнению - супруга Андрея Наталья Шкулева ждет первенца. По некоторым данным, шоумен намерен стать идеальным папой и решил взять отпуск по уходу за ребенком. Однако продюсера ток-шоу «Пусть говорят» планы Малахова не устраивали, и возник острый конфликт интересов. По слухам, замена Андрею найдена, однако на Первом уверяют, что заявление об увольнении шоумен пока не написал.

Ранее мы писали:

Малахов покидает Первый из-за политики. Названы причины ухода ведущего.

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.

Малахов и Шурыгина стали антигероями YouTube. Новый проект Малахова пришелся не по вкусу публике.

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 08.08.2017 Теги: Андрей Малахов

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