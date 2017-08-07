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Абрамович расстается с Дарьей Жуковой


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Миллиардеры нынче в ударе. Не успели мы прийти в себя от новости о разрыве Илона Маска с Эмбер Херд, как появилась еще одна сенсация.

Абрамович и Жукова официально объявили о разрыве, пишет Lenta.ru со ссылкой на Page Six.

В заявлении сообщается о том, что супруги расстаются без конфликтов и нацелены вместе воспитывать детей и работать над совместными проектами. «Спустя 10 лет совместной жизни мы оба приняли трудное решение <...>, однако мы остаемся близкими друзьями, родителями и партнерами в проектах, которые мы вместе развивали».

У пары растут 9-летний сын Аарон Александер и 4-летняя дочь Леа. Напомним, о романе российского миллиардера с дизайнером и галеристкой стало известно в 2005 году. По некоторым данным, через несколько лет пара оформила отношения. Был ли заключен брачный контракт и планирует ли Жукова претендовать на финансовую поддержку - пока неизвестно.

На сегодняшний день состояние Романа Аркадьевича оценивается в 9,1 миллиарда долларов, бизнесмен занимает 12-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Ранее мы писали:

Даша Жукова: «Для меня важно образование». Девушке очень нравятся семейные курсы по современному искусству.

Дарья Жукова рассказала о браке с Романом Абрамовичем. Девушка решила расставить точки над «i». 

Дарья Жукова признана влиятельной персоной в искусстве. 86-е место в рейтинге по версии авторитетного издания ArtReview.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 07.08.2017 Теги: роман абрамович

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