Наталья Штурм увлеклась обнаженкой
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Наталья Штурм увлеклась. Недавно певице удалось устроить нехилый хайп по поводу своих откровенных фотографий. И Наталья вошла во вкус. На днях артистка опубликовала целую серию снимков, на которых запечатлена с овощами и листьями на груди.
Штурм отдыхает на море и не теряет времени. Артистка демонстрирует грудь во всех возможных ракурсах (Анастасия Волочкова, определенно. уже нервничает). «Осанка у женщины должна быть такой, чтоб болгарские перцы не падали», - подписала артистка одну из фотографий.
Но поклонники оценивают фотосессии 51-летней артистки довольно критично: «Ничего хуже нет, чем престарелая женщина, которая хочет привлечь к себе внимание!», «Ну хоть так, может, кто заметит бабушку, умное-то придумать не судьба», «Да по вам Максим Галкин плачет», «Наталья, так держать, если бы все женщины выглядели как вы, наша страна стала бы еще краше», «Народ, ну зачем вы так? Человек на старости лет, благодаря пластическим хирургам, заполучил грудь!) Вы можете себе представить, не было и вдруг есть! Человек хочет поделиться своей радостью, что поделать, если делиться больше нечем...»
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Ранее мы писали:
Алена Апина показала эротику. Звезда похвасталась эффектной фотосессией.
Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.
Анастасия Волочкова просит быть добрее. Балерина призывает жить своей жизнью и радоваться каждому ее мигу.
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Обсуждение 9
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ЛестницаПечально.
04.08.17 15:36
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Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://tok.pw/lavita
04.08.17 13:38
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галачестно говоря, фото неудачные(((( грудь явно сделана, видно отлично, что хвастаться особо нечем((((
04.08.17 10:38
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ПрелестьЭто типо эксбиционизм. Болезнь. Можно посочувствовать. А вот у меня возник вопрос " почему так выступает грудная клетка и резкий переход к живому?" А так в принципе хочется ей позировать - флаг в руки. Натурщицы были ещё и до царя Гороха.
04.08.17 10:31
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яплакалъу нее 4 сиськи чтоли? судя по фото с перцами
04.08.17 09:52