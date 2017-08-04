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Киркоров уговаривает Малахова


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Почти неделю в Сети обсуждается уход Андрея Малахова с Первого канала. Сам шоумен предпочитает ситуацию не комментировать. И вообще, он сейчас на отдыхе. Но до Андрея добрались и на отдыхе.

 

Накануне Филипп Киркоров побеседовал с Малаховым по душам. О чем певец и сообщил в соцсетях: «Приехал к другу на очень серьезный разговор». О предмете разговора артист распространяться не стал, но есть предположения, что звезды говорили о переменах на ток-шоу «Пусть говорят». Тем временем поклонники шоумена пытаются уговорить его остаться. «Андрей, дорогой, не совершайте ошибку. Не уходите», «Без Малахова Первый можно закрывать».

Ранее сообщалось о переходе Малахова на ВГРТК. По некоторым данным, он заменит Бориса Корчевникова на проекте «Прямой эфир». И Корчевникова данная ситуация сильно расстраивает. «Понимаете, Боря жил своим шоу, из кожи вон лез, чтобы сделать его еще лучше. Он никогда не работал спустя рукава, выкладывался по полной. И тут его меняют на Малахова», – цитирует редактора сайт «Комсомольская правда».

Кстати, есть информация, что после перехода зарплата Малахова будет больше.

Ранее мы писали:

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.

Малахов и Шурыгина стали антигероями YouTube. Новый проект Малахова пришелся не по вкусу публике.

Корчевников стал главой православного телеканала. Борис продолжает вести передачу «Прямой эфир».

 



0 Не нравится 0 Нравится 04.08.2017 Теги: Андрей Малахов

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Обсуждение 1  

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  • lvliayagxeshn
    Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://tok.pw/lavita
    		 04.08.17 13:37
         
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