Киркоров уговаривает Малахова

Почти неделю в Сети обсуждается уход Андрея Малахова с Первого канала. Сам шоумен предпочитает ситуацию не комментировать. И вообще, он сейчас на отдыхе. Но до Андрея добрались и на отдыхе.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Авг 3 2017 в 12:22 PDT

Накануне Филипп Киркоров побеседовал с Малаховым по душам. О чем певец и сообщил в соцсетях: «Приехал к другу на очень серьезный разговор». О предмете разговора артист распространяться не стал, но есть предположения, что звезды говорили о переменах на ток-шоу «Пусть говорят». Тем временем поклонники шоумена пытаются уговорить его остаться. «Андрей, дорогой, не совершайте ошибку. Не уходите», «Без Малахова Первый можно закрывать».

Ранее сообщалось о переходе Малахова на ВГРТК. По некоторым данным, он заменит Бориса Корчевникова на проекте «Прямой эфир». И Корчевникова данная ситуация сильно расстраивает. «Понимаете, Боря жил своим шоу, из кожи вон лез, чтобы сделать его еще лучше. Он никогда не работал спустя рукава, выкладывался по полной. И тут его меняют на Малахова», – цитирует редактора сайт «Комсомольская правда».

Кстати, есть информация, что после перехода зарплата Малахова будет больше.

Ранее мы писали:

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.

Малахов и Шурыгина стали антигероями YouTube. Новый проект Малахова пришелся не по вкусу публике.

Корчевников стал главой православного телеканала. Борис продолжает вести передачу «Прямой эфир».