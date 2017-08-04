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Кафельников пытается вразумить дочь


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В звездной семье Кафельниковых - проблемы. Бывший теннисист Евгений Кафельников не может найти общий язык с дочерью Алесей. Девушка демонстративно игнорирует родителя и его наставления. И похоже, у Кафельникова сдают нервы.

На прошлой неделе бывший спортсмен опубликовал в соцсетях пост с просьбой о помощи, заявив, что его жизнь испортили наркотики. Появились сообщения о том, что якобы Алеся злоупотребляет запрещенными препаратами и недавно оказалась в реанимации.

Но сама модель уверяет, что с ней все в порядке, и постит фотографии со съемок нового фильма «Хайпу быть».

Теперь Евгений снова обратился к дочери. «Доча! Мы оба ответственные в том, что происходит сейчас. Я переживаю не меньше тебя. Давай искать выход вместе. Что бы ни было, i love you forever», — написал спортсмен в Twitter. Подписчики теннисиста недоумевают: «Зачем выносить на публичное поле решение личных проблем?», «Советы должны давать специалисты. Есть вероятность осложнения ситуации из-за публичности. Терпения и стойкости Евгению и дочери». Алеся на обращение отца не ответила.

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0 Не нравится 0 Нравится 04.08.2017 Теги: Алеся Кафельникова

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Обсуждение 1  

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  • lvliayagxeshn
    Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://tok.pw/lavita
    		 04.08.17 13:38
         
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