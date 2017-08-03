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Джоли представляет новый фильм


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Анджелина Джоли (Angelina Jolie) готовится к премьере. В сентябре будет представлена новая картина звезды «Сначала они убили моего отца». Сейчас можно посмотреть трейлер.

Джоли снова выступила режиссером. Съемки ленты проходили в Камбодже в позапрошлом году, и по такому случаю звезда встречалась с премьер-министром страны.

«Сначала они убили моего отца» - экранизация книги писательницы Лун Ун о геноциде. Джоли работала над сценарием вместе с Ун, снимала ленту при участии местных жителей на кхмерском языке. Судя по ролику, нам предстоит увидеть ужасы войны глазами ребенка. Кстати, в работе над картиной Анджелине помогал старший сын Мэддокс. Звезда усыновила мальчика из Камбоджи в 2002 году.

Как известно, после прихода к власти в Камбодже красных кхмеров в середине 70-х годов в стране начался геноцид: погибли более 1,7 миллионов жителей, почти столько же пропали без вести. Родители Лун Ун погибли, шестеро ее братьев и сестер были отправлены в трудовые лагеря, а ее саму тренировали как ребенка-солдата в лагере для сирот.

Премьера новой работы Джоли состоится в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто. На Netflix картина будет доступна для просмотра с 15 сентября.

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0 Не нравится 0 Нравится 03.08.2017 Теги: Анджелина Джоли

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