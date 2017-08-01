 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Анна Нетребко разозлилась на Forbes


1 0

Многие знаменитости мечтают попасть в рейтинг самых высокооплачиваемых по версии Forbes. Но не Анна Нетребко. Увидев свое имя в списке 10 самых высокооплачиваемых российских музыкантов этого года, дива возмутилась.

«Журнал Forbes, ваша информация абсолютно не верна! – написала Нетребко в соцсетях. - Прекратите врать! Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны! Взяты с потолка! Моему возмущению нет предела!»

Анна заняла первое место в списке. По данным издания, годовой доход певицы составил 7,5 миллионов долларов. Нетребко назвала эти данные «смешными».

Напомним, в настоящее время Нетребко большую часть времени проживает в Вене и выступает в самых знаменитых оперных театрах. Сейчас вместе с супругом Юсифом Эйвазовым дива готовится к большому совместному концерту, который состоится 7 февраля 2018 года в Концертном зале Чайковского.

Недавно артистка обмолвилась, что по окончании карьеры оперной певицы хотела бы стать домохозяйкой. «Но такой очень активной. Стану организовывать различные партии, мутить жизнь вокруг себя. Или, может быть, устроим с Юсифом бесконечный прощальный тур», – заявила звезда в интервью «Комсомольской правде».

Ранее мы писали:

Анна Нетребко заключила брачный контракт. На этом настоял супруг дивы.

Васильев просит Нетребко сохранить фигуру. Модный историк не советует диве худеть.

Анна Нетребко меняет имидж. К созданию нового образа дива подошла очень ответственно и даже решилась отказаться от оттенка локонов.



0 Не нравится 1 Нравится 01.08.2017 Теги: Анна Нетребко

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору