Анна Нетребко разозлилась на Forbes

Многие знаменитости мечтают попасть в рейтинг самых высокооплачиваемых по версии Forbes. Но не Анна Нетребко. Увидев свое имя в списке 10 самых высокооплачиваемых российских музыкантов этого года, дива возмутилась.

«Журнал Forbes, ваша информация абсолютно не верна! – написала Нетребко в соцсетях. - Прекратите врать! Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны! Взяты с потолка! Моему возмущению нет предела!»

Анна заняла первое место в списке. По данным издания, годовой доход певицы составил 7,5 миллионов долларов. Нетребко назвала эти данные «смешными».

Напомним, в настоящее время Нетребко большую часть времени проживает в Вене и выступает в самых знаменитых оперных театрах. Сейчас вместе с супругом Юсифом Эйвазовым дива готовится к большому совместному концерту, который состоится 7 февраля 2018 года в Концертном зале Чайковского.

Недавно артистка обмолвилась, что по окончании карьеры оперной певицы хотела бы стать домохозяйкой. «Но такой очень активной. Стану организовывать различные партии, мутить жизнь вокруг себя. Или, может быть, устроим с Юсифом бесконечный прощальный тур», – заявила звезда в интервью «Комсомольской правде».

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