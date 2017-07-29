Евгений Кафельников намекнул на проблемы с дочерью
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Накануне поклонники модели Алеси Кафельниковой всерьез забеспокоились. Отец девушки опубликовал в соцсетях пост с намеком на серьезную проблему. Но сама модель уверяет - с ней все в порядке.
«Наркотики. Я попал в ад! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Я отец-неудачник! Вот что самое противное для любого родителя. Осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Не могу больше в себе держать! Помогите», - написал Евгений Кафельников в Twitter.
Появились сообщения о том, что Алеся пропала на несколько дней. В конце концов девушку нашли в тяжелом состоянии и госпитализировали. Однако журналистам удалось связаться с моделью, и Кафельникова заявила - она в порядке. Речь отца была не о ней.
Журналисты обратились за разъяснениями к бывшему теннисисту. Но Евгений ответил, что пока не готов давать комментарии. «Сейчас Благодарен всем, кто искренне проявил сочувствие. Никогда не стеснялся говорить о своих проблемах, пытаюсь ситуацию контролировать. Возможно, время обсуждения наступит. Возможно, нет. В любом случае спасибо всем за добрые слова», — сказал Кафельников.
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29.07.17 17:43