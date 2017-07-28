Татьяна Навка продемонстрировала эффектный шпагат
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Татьяна Навка покинула большой спорт, но с успехом выступает в различных шоу на льду. Звезда старательно репетирует и накануне поделилась с поклонниками впечатляющим снимком. Судя по фото - растяжке Татьяны может позавидовать даже «королева шпагата» Анастасия Волочкова.
На снимке Навка запечатлена в вертикальном шпагате. «А тем временем готовлюсь к "Руслану и Людмиле"», - написала фигуристка.
Подписчики восхищены, но некоторые попросили спортсменку не уподобляться скандально известной балерине: «Повезло Пескову...)))», «Молодчина, в отличной форме!», «Главное - не превратиться в Волочкову!!!», «А куда Волочкову со шпагатом?», «Еще одна Волочкова».
Между прочим, в одном из интервью олимпийская чемпионка говорила, что в свое время сильно устала от тренировок на льду. «Когда я стояла на пьедестале на Олимпийских играх, то плакала от счастья еще и потому, что больше никогда в жизни не зайду в спортзал и не буду бегать сумасшедшие кроссы. Потому что я ненавидела все эти резинки, гири и кроссы всем своим нутром. И после Олимпиады я лет шесть, наверное, в спортзал вообще не заходила».
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Навка назвала лучшего мужчину в мире. Фигуристка тепло поздравила супруга.
Татьяна Навка редко видится с мужем. Супруги стараются встречаться хотя бы раз в неделю.
Татьяна Навка думает о третьем наследнике. Звезда не прочь стать мамой еще раз.
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Обсуждение 3
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ксюВот было бы удивительно, если бы такие шпагаты демонстрировали , например, Лолита или Пугачева.А то открою страшный секрет- шпагат , это необходимый элемент для спортсменов и балерина.Даже мысль не закладывается, что например, Роднина или Лопаткина не садятся на шпагат...Это профессиональный элемент.Нашли чем хвастаться!
29.07.17 00:10
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ПрелестьТаким мастерством можно смело гордиться. Респект.
28.07.17 20:43
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Лавры Волочковой покоя не дают ?)
28.07.17 16:21