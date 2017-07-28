Татьяна Навка покинула большой спорт, но с успехом выступает в различных шоу на льду. Звезда старательно репетирует и накануне поделилась с поклонниками впечатляющим снимком. Судя по фото - растяжке Татьяны может позавидовать даже «королева шпагата» Анастасия Волочкова.

На снимке Навка запечатлена в вертикальном шпагате. «А тем временем готовлюсь к "Руслану и Людмиле"», - написала фигуристка.

Подписчики восхищены, но некоторые попросили спортсменку не уподобляться скандально известной балерине: «Повезло Пескову...)))», «Молодчина, в отличной форме!», «Главное - не превратиться в Волочкову!!!», «А куда Волочкову со шпагатом?», «Еще одна Волочкова».

Между прочим, в одном из интервью олимпийская чемпионка говорила, что в свое время сильно устала от тренировок на льду. «Когда я стояла на пьедестале на Олимпийских играх, то плакала от счастья еще и потому, что больше никогда в жизни не зайду в спортзал и не буду бегать сумасшедшие кроссы. Потому что я ненавидела все эти резинки, гири и кроссы всем своим нутром. И после Олимпиады я лет шесть, наверное, в спортзал вообще не заходила».

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