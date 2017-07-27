Роналду планирует семерых наследников

Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) недавно стал отцом двойни. Сейчас футболист растит трех детей и готовится к рождению четвертого. Но это не предел. Как заявил спортсмен, он рассчитывает стать в будущем счастливым папой семерых.

В скором времени подруга Роналду, испанская модель Джорджина Родригес (Georgina Rodriguez) подарит спортсмену четвертого наследника. А сам Криштиану в новом интервью заявил, что мечтает о семерых и намерен воплотить мечту в жизнь. По словам футболиста, известного как CR7, семь для него магическое число.

Напомним, ранее сообщалось, что первенец звезды Криштиану Роналду-младший и малыши Матео и Ева рождены в Калифорнии (законодательством Португалии суррогатное материнство не разрешается). Предполагается, что дети рождены одной и той же женщиной.

На прошлой неделе нападающий «Реала» официально объявил о беременности подруги. И подчеркнул: он счастлив, что у него будет еще один наследник. Планирует ли футболист сочетаться браком с Родригес - пока неясно. Некоторые светские обозреватели полагают, что футболист слишком эгоистичен и будет стараться воспитывать детей сам.

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