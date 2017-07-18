Джанет Джексон похорошела после развода

Многие женщины довольно болезненно переживают развод. И даже если не сожалеют, то анализируют и рефлексируют. А Джанет Джексон (Janet Jackson) пошла другим путем. Певица готовится к гастрольному турне, так что на сожаления и раздумья у нее банально нет времени.

Публикация от ⚫️com (@dotcom.sis) Июл 17 2017 в 10:19 PDT

На прошлой неделе Джанет вместе с полугодовалым сыном Иссой (Eissa) прилетела в США. А на днях звезда была замечена во время прогулки с сыном в Лос-Анджелесе.

Публикация от mike janet joanne (@billiejuan1958) Июл 17 2017 в 10:23 PDT

На снимках хорошо видно, что сейчас Джанет довольно сильно похудела. Как сообщается, через полтора месяца певица отправляется на гастроли, так что сейчас серьезно работает над собой. Между прочим, по некоторым данным во время беременности Джексон поправилась более чем на 40 кило. Сбрасывать лишний вес в возрасте 50+ не самое простое и приятное занятие, но в окружении артистки уверены, что она справится.

Напомним, в апреле появились официальные сообщения о разводе Джанет с катарским миллиардером Виссамом аль-Мана (Wissam Al Mana). Позже стало известно о возвращении звезды в студию. «Появление малыша вдохновило ее на создание новых, позитивных песен. Она хочет создавать композиции, посвященные жизни, любви, материнству, — рассказывал инсайдер The Sun. — Она планирует возобновить турне по Северной Америке в октябре и параллельно заняться новым альбомом».

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