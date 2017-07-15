Александра Яковлева посмеялась над своим романом

Звезда советского кинематографа Александра Яковлева недавно удивила. На мероприятиях ММКФ актриса появилась с интересным молодым человеком. Яковлева представила спутника как талантливого молодого актера. И поползли сплетни...

По слухам, Яковлева всерьез увлеклась 30-летним Денисом Бондаренко. Настолько серьезно, что решила лично заняться продвижением таланта. «Он невероятно крутой! Круче, чем Даня Козловский - гарантирую!» - цитировали артистку СМИ.

На протяжении нескольких недель светские обозреватели гадали, действительно ли Александра Евгеньевна влюблена? Более того, поговаривали, что пара даже задумалась о браке.

В конце концов, актриса не выдержала. «Он на 30 лет младше меня. Как он может быть моим мужем? У меня сыну 40 лет. Спасибо за такой комплимент», - заявила Яковлева журналистам «Комсомольской правды».

С Бондаренко артистку связывают исключительно деловые отношения. «Это главный герой нашего фильма «Седьмая кошка», который мы снимаем. Я на этой картине продюсер. А режиссер у нас Николай Лебедев, который новый «Экипаж» снимал», - уточнила звезда.

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