Наоми Кэмпбелл влюблена в мультимиллионера
0 0
Даже если вам немного за сорок, вовсе не обязательно терять надежду выйти замуж за принца. Или хотя бы за мультимиллионера. Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) подтвердит. В жизни 47-летней супермодели, по слухам, появился весьма интересный и состоятельный мужчина.
Как рапортует The Sun, у Наоми роман с 61-летним Луи Си Камильери (Louis C. Camilleri), египетским мультимиллионером, бывшим руководителем табачной компании Philip Morris International. Состояние мужчины оценивается более чем в 150 миллионов фунтов, он разведен, обаятелен и харизматичен.
По словам инсайдеров, Кэмпбелл «влюблена по уши» и Луи тоже настроен очень романтично. Отношения пары длятся всего несколько недель, и говорить о чем-то действительно серьезном пока рано, но приятели говорят, что сейчас у Наоми появился тот блеск в глазах, который считается признаком большого чувства. Впрочем, поживем - увидим.
Напомним, несколько лет назад Кэмпбелл встречалась с российским олигархом Владиславом Дорониным. Некоторое время Черная пантера даже жила в Москве, и ходили слухи о скорой свадьбе. Но до алтаря пара так и не дошла.
Ранее мы писали:Наоми Кэмпбелл ошеломила смелым нарядом. Модель поражает нарядами и фигурой.
Наоми Кэмпбелл рассказала о самом сильном страхе. Супермодель боится выходить на подиум.
Наоми Кэмпбелл похвасталась идеальным телом. Черная пантера в отличной форме и при случае готова это доказать.
Источник фото: Globallookpress.com
Читайте также
-
Новости | 27.06.2017
-
Новости | 04.05.2017
-
Новости | 20.02.2017
-
Планетарий | 14.02.2017
Обсуждение 12
-
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
13.07.17 07:20
-
Micha PiterА вот был бы он 61-летним сантехником из глубинки, пусть и харизматичным, "влюбилась" бы она ?:)))
12.07.17 10:13
-
KoshkaГде бы они познакомились?
12.07.17 10:27
-
Micha Piterда какая разница?! Пришёл бы кран чинить, на улице увидела бы :)) Тут суть в другом...
12.07.17 10:40
-
KoshkaО чем бы они говорили? Люди из разных миров.
12.07.17 11:39
-
Micha PiterВот как о многом и поговрили бы - о своих разных мирах... При чём тут ум, образованность и эрудиция и финансовое состояние? Человек может быть простой профессии и начитанным и образованным, и дурак-дураком с деньгами :)
12.07.17 12:02
-
-
-
-
Хрюндель АЕсли бы она жила в той же глубинке и сама занималась починкой протечек сантехники,то влюбилась бы.
12.07.17 12:41
-
:) А если бы сантехник смог драть ее больше часа ... и у него был бы член с шарами)))
12.07.17 22:58
-
-
NikaКакая же она красивая!
12.07.17 10:00
-
ПрелестьВ харизматичного мультимиллионера влюбиться одно удовольствие! Поздравляю.
12.07.17 09:57