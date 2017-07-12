Наоми Кэмпбелл влюблена в мультимиллионера

Даже если вам немного за сорок, вовсе не обязательно терять надежду выйти замуж за принца. Или хотя бы за мультимиллионера. Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) подтвердит. В жизни 47-летней супермодели, по слухам, появился весьма интересный и состоятельный мужчина.

















Как рапортует The Sun, у Наоми роман с 61-летним Луи Си Камильери (Louis C. Camilleri), египетским мультимиллионером, бывшим руководителем табачной компании Philip Morris International. Состояние мужчины оценивается более чем в 150 миллионов фунтов, он разведен, обаятелен и харизматичен.

По словам инсайдеров, Кэмпбелл «влюблена по уши» и Луи тоже настроен очень романтично. Отношения пары длятся всего несколько недель, и говорить о чем-то действительно серьезном пока рано, но приятели говорят, что сейчас у Наоми появился тот блеск в глазах, который считается признаком большого чувства. Впрочем, поживем - увидим.

Напомним, несколько лет назад Кэмпбелл встречалась с российским олигархом Владиславом Дорониным. Некоторое время Черная пантера даже жила в Москве, и ходили слухи о скорой свадьбе. Но до алтаря пара так и не дошла.

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Источник фото: Globallookpress.com