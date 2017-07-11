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Айленд Болдуин копирует Ким Бейсингер


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Дочь Ким Бейсингер (Kim Basinger) и Алека Болдуина (Alec Baldwin) Айленд (Ireland) похвасталась большим успехом. На днях девушка заключила контракт на участие в рекламной кампании модного бренда Guess. Несколько снимков уже появились в Сети, и на некоторых фотографиях Айленд очень похожа на свою знаменитую родительницу.

 
 
 

Снимки Айленд опубликовал в соцсетях один из основателей Guess Пол Марчиано (Paul Marciano). «Первая кампания Айленд для Guess! Айленд совершенно прекрасна! И очень похожа на свою маму Ким Бейсингер!»

Мисс Болдуин в ответ поблагодарила руководство бренда за честь стать «девушкой Guess».

Кстати, недавно Айленд рассказала об отношениях с отцом. По словам девушки, сейчас Алек с ней очень дружен и вежлив. И сейчас они посмеиваются над тем, как 10 лет назад актер в порыве ярости назвал дочь «неблагодарной свиньей». «Знаете, больше он меня так не назовет никогда. Во-первых, потому, что мой рост — почти метр девяносто и при желании я легко могла бы его поколотить. А кроме того, я могу ему и ответить, назвав его "старой ветчиной"!» - заявила модель на одном из телешоу.

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0 Не нравится 1 Нравится 11.07.2017 Теги: Айленд Болдуин

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