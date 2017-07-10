Сергей Лазарев всерьез увлекся театром

Сергей Лазарев меняет жизнь. Теперь певец вполне солидный мужчина и задумывается о серьезных проектах. Легкомысленные поп-песенки остаются в прошлом. В будущем же артист планирует решительно сменить амплуа.

По слухам, в ближайшие два года Сергей переквалифицируется. Теперь он намерен покорить мир театра. «У меня есть предложения определенные от театра имени Пушкина, но, скорее всего, это будет на 2019 год. Мы планируем очень заранее из-за того, что мне тоже нужно свою музыкальную историю притормозить на это время. Я всегда во время подготовки спектакля приостанавливаю музыкальные гастроли и нахожусь только в театре», - рассказал певец Metronews.ru.

В московском драмтеатре имени Пушкина Сергей выступает уже ни много ни мало - 12 лет. В этом году Лазарев с успехом играл главную роль в спектакле «Одолжите тенора». По словам артиста, сейчас он начинает работу над новой постановкой. Правда, когда будет представлен спектакль, певец пока не уточняет.

А на выходных Сергей начал «Черноморский тур». Певец гастролирует с шоу The Best и вчера выступил в Анапе. Сегодня Лазарев споет в Геленджике.

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