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Сергей Лазарев всерьез увлекся театром


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Сергей Лазарев меняет жизнь. Теперь певец вполне солидный мужчина и задумывается о серьезных проектах. Легкомысленные поп-песенки остаются в прошлом. В будущем же артист планирует решительно сменить амплуа.

По слухам, в ближайшие два года Сергей переквалифицируется. Теперь он намерен покорить мир театра. «У меня есть предложения определенные от театра имени Пушкина, но, скорее всего, это будет на 2019 год. Мы планируем очень заранее из-за того, что мне тоже нужно свою музыкальную историю притормозить на это время. Я всегда во время подготовки спектакля приостанавливаю музыкальные гастроли и нахожусь только в театре», - рассказал певец Metronews.ru.

В московском драмтеатре имени Пушкина Сергей выступает уже ни много ни мало - 12 лет. В этом году Лазарев с успехом играл главную роль в спектакле «Одолжите тенора». По словам артиста, сейчас он начинает работу над новой постановкой. Правда, когда будет представлен спектакль, певец пока не уточняет.

А на выходных Сергей начал «Черноморский тур». Певец гастролирует с шоу The Best и вчера выступил в Анапе. Сегодня Лазарев споет в Геленджике.

Ранее мы писали:

Лазарев претендует на звание народного артиста. Звезды полагают, что певец уже заслужил почетное звание. 

Сергей Лазарев намекнул на роман. Артист обмолвился о некоей девушке. 

Лазарев предлагает изменить правила голосования на «Евровидении». В этом году певец занял третье место. 


0 Не нравится 0 Нравится 10.07.2017 Теги: сергей лазарев

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Обсуждение 2  

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  • nwbphnuv7
    а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
    		 11.07.17 05:24
         
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  • Прелесть
    Здорово!
    		10.07.17 09:26
         
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