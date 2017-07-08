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Кехман вернулся к работе


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Владимир Кехман старается быть заботливым папой. Но при этом не забывает о работе. Только недавно сообщалось о решении главы Новосибирского театра оперы и балета взять отпуск по уходу за ребенком. Теперь же Владимир Абрамович возвращается к своим профессиональным обязанностям.

В прошлом году Кехман сочетался браком со светской львицей Идой Лоло. В апреле появились сообщения о рождении у пары наследника. Несколько недель назад сообщалось о решении Кехмана лично заняться уходом за маленьким ребенком. Но теперь ситуация изменилась.

«Мой отпуск по уходу за ребенком завершен. Дочери исполнилось три месяца, она окрепла. В первые недели жизни она требовала неустанной, ежеминутной заботы, и я очень рад, что смог все это время быть с семьей и ухаживать за ребенком. Я возвращаюсь к работе», - цитируют СМИ заявление мужчины.

По некоторым данным, супруга Кехмана Ида рожала во Франции. Причем незадолго до родов женщина была госпитализирована. После рождения малышки Владимир Абрамович поспешил взять заботу о девочке на себя. Сейчас, по словам Кехмана, помогать ухаживать за ребенком будет бабушка.

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0 Не нравится 1 Нравится 08.07.2017 Теги: Владимир Кехман

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