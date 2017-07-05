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Дана Борисова не может разговаривать с дочерью


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Дана Борисова продолжает курс реабилитации в Таиланде. И вернется в Москву не раньше января. Лечение проходит успешно, вот только ведущая очень сильно переживает за дочь. По словам Даны, сейчас девочка с ней практически не общается.

В апреле дочь Даны Полину забрал отец девочки, Максим Аксенов. По словам юриста мужчины, на тот момент Борисова не могла нормально исполнять материнские обязанности, Полина приходила в школу голодной и неопрятной.

После того как Дана уехала в Таиланд, девочка написала матери в Insta. Теперь же Борисова говорит, что за последние месяцы разговаривала с девочкой лишь два раза.

«В начале реабилитации у меня еще были духовные силы на это, а сейчас… Дочка общается очень холодно и заученными, чужими фразами – чувствуется, что папа и бабушка хорошо с ней поработали. На мой вопрос: «Доченька, когда я тебя увижу?» – Полина отвечает: «Ну, я не знаю вообще, хочу тебя видеть или нет». Слышать такое очень тяжело», - рассказала Борисова Starhit.

Дана всерьез беспокоится, что по возвращении в Москву ей придется вести борьбу за дочь. «Я благодарна Максиму за то, что он находится с нашей дочерью. Но ведет себя все равно непорядочно. <…>. Максим настроен враждебно. В последний раз написал эсэмэс, что дочь не хочет со мной разговаривать».

Ранее мы писали:

Дану Борисову ищет дочь. Девочка написала обращение к матери в соцсетях.

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.



1 Не нравится 0 Нравится 05.07.2017 Теги: Дана Борисова

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