Дана Борисова не может разговаривать с дочерью

Дана Борисова продолжает курс реабилитации в Таиланде. И вернется в Москву не раньше января. Лечение проходит успешно, вот только ведущая очень сильно переживает за дочь. По словам Даны, сейчас девочка с ней практически не общается.

В апреле дочь Даны Полину забрал отец девочки, Максим Аксенов. По словам юриста мужчины, на тот момент Борисова не могла нормально исполнять материнские обязанности, Полина приходила в школу голодной и неопрятной.

После того как Дана уехала в Таиланд, девочка написала матери в Insta. Теперь же Борисова говорит, что за последние месяцы разговаривала с девочкой лишь два раза.

«В начале реабилитации у меня еще были духовные силы на это, а сейчас… Дочка общается очень холодно и заученными, чужими фразами – чувствуется, что папа и бабушка хорошо с ней поработали. На мой вопрос: «Доченька, когда я тебя увижу?» – Полина отвечает: «Ну, я не знаю вообще, хочу тебя видеть или нет». Слышать такое очень тяжело», - рассказала Борисова Starhit.

Дана всерьез беспокоится, что по возвращении в Москву ей придется вести борьбу за дочь. «Я благодарна Максиму за то, что он находится с нашей дочерью. Но ведет себя все равно непорядочно. <…>. Максим настроен враждебно. В последний раз написал эсэмэс, что дочь не хочет со мной разговаривать».

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