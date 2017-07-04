Ольга Ефремова об отношениях с Ельциным

Недавно появились слухи о новом звездном романе. Светские обозреватели заметили в соцсетях совместные фотографии актрисы Ольги Ефремовой и Бориса Ельцина-младшего. Причем снимки были с намеком. И теперь Ольга подтвердила предположения журналистов.

В интервью журналистам Hello! Ефремова подтвердила: да, у нее с Борисом отношения. В середине весны актриса переехала из Италии, где она жила с супругом Алессандро, в Москву. И через некоторое время повстречала Бориса и почувствовала пресловутую «химию».

«У нас много общих друзей. Просто удивительно, что мы не встретились раньше. Это судьба», - призналась Ольга.

С мужем актриса рассталась в апреле, но предпочла не сообщать о разрыве официально. «Мне было очень тяжело жить в Италии, я не приняла местный менталитет и очень скучала по своей семье, друзьям и работе. Муж целыми днями работал, мы почти не виделись. Хотелось вернуться в театр и снова сниматься. <...>. Моя мама попросила меня приехать на несколько дней домой, в Москву, поскольку чувствовала, что со мной что-то не так. Я поговорила с мужем. О том, что нам лучше расстаться и что, надеюсь, мы сможем сохранить прекрасные дружеские отношения, ведь он - замечательный человек и прекрасный отец, но как пара мы больше быть не можем».

С Алессандро Ефремовой удалось сохранить нормальные отношения, и сейчас они оба стараются быть идеальными родителями для своего сына.

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