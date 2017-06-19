Собчак о съемках с Паниным: «Жесткого порно не будет!»
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Алексей Панин не теряет время зря. Только недавно он оправдывался, объясняя появление пикантных видео, появившихся в Сети, а теперь занят на съемках. И похоже, артисту не приходится слишком напрягаться, чтобы войти в роль.
Панин занят на съемках новой комедии, посвященной 100-летию Октябрьской революции. И компанию на съемочной площадке Алексею составила Ксения Собчак. Причем Ксения уже пошутила по этому поводу: «Панин... Собака... Нет, друзья, жесткого порно не будет! Просто я заглянула в канун революции 17-го года....:))). Революционер и барышня - ммммм:))))». К записи в Insta звезда добавила хештег #скорочтотобудет.
Напомним, ранее в Сети появилось видео Панина, разгуливающего по улице в женском нижнем белье. Ролик спровоцировал скандал, некоторые пользователи призывали чуть ли не убить актера, многие заговорили о необходимости лишения Алексея родительских прав. «Я боюсь того, что он может сделать с собственным ребенком. Это человек, который не должен находиться в нашем обществе, он должен быть изолирован, он опасен», - прокомментировала выходку артиста Мария Погребняк.
Актер же уверяет, что видео было снято три года назад и с тех пор он пересмотрел стиль своего поведения и старается быть заботливым отцом.
Ранее мы писали:
Алексей Панин: «Если скандалю, то по делу». По мнению актера, он гневается только по серьезным причинам.
Алексей Панин: «Ребенку нужны папа и мама». Актер старается создать благоприятные условия для дочери.Панина обвиняют в манипулировании дочерью. Мать девочки продолжает борьбу.
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