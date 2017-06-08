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Плетнева устроила драку на съемках


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Певица Анна Плетнева знает, как постоять за себя. И теперь решила поделиться своим знанием с поклонниками. Артистка представила видео на песню «На чьей ты стороне?», и сюжет ролика навевает ассоциации с фильмом «Малышка на миллион».

Анна показала себя в образе бойца на ринге. И по словам артистки, сыграть роль оказалось не так просто, как кажется. «Я не знала, что мне будет так сложно ударить человека. Тем более девушку. Надо очень сильно заставить себя сконцентрироваться, даже для того, чтобы просто сымитировать агрессию и злость. Периодически получалось так, что мы реально ударяли друг друга. Но не знаю, когда мне было больнее – в тот момент, когда били меня или когда я случайно задевала мою партнершу. Надеюсь, что этот опыт останется только на съемочной площадке и никогда ничего подобного мне не придется переживать в действительности».

Плетнева посвятила видео всем девушкам и парням, переживающим разрыв с любимым. «Если вас больше некому хранить, встаньте на свою защиту сами, - советует певица. - Если вас больше некому любить, полюбите себя сами. Отрастите крылья, будьте сильными. Станьте ангелом себе и другим. Не предавайте – и мир будет на вашей стороне».

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0 Не нравится 0 Нравится 08.06.2017 Теги: Анна Плетнева

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