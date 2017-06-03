Заворотнюк не хочет общаться с поклонниками

Актриса не из тех, кто активно делится подробностями личной жизни в соцсетях. В микроблоге звезды на Insta регулярно появляются снимки Анастасии, но, похоже, критические замечания в свой адрес артистка читать не желает.

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) Май 17 2017 в 2:06 PDT

На днях Заворотнюк опубликовала очередной свой снимок, который не слишком понравился подписчикам. Многие интересовались, что у звезды с лицом и не оказалась ли она случайно жертвой пластического хирурга. Вопрос неприятных замечаний актриса решила быстро и радикально - просто заблокировала комментарии. Без сожалений и объяснений.

Кстати, что касается пластики, то ранее Анастасия уверяла, что методы кардинального омоложения ей не очень нравятся. «Я не прибегаю к помощи пластических хирургов. Я знаю, как сохранить свою красоту и молодость без пластики. Я правильно ухаживаю за своим лицом и телом. Каждую неделю хожу в салон красоты на различные процедуры. Если кого-то не устраивают форма носа или уши, то необходима коррекция и стоит прибегнуть к помощи пластических хирургов. А вот к инъекциям, которые сильно меняют лицо, отношусь очень плохо. Вкалывая ботокс, вы в буквальном смысле теряете себя, теряете свое лицо!»

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