Заворотнюк не хочет общаться с поклонниками
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Актриса не из тех, кто активно делится подробностями личной жизни в соцсетях. В микроблоге звезды на Insta регулярно появляются снимки Анастасии, но, похоже, критические замечания в свой адрес артистка читать не желает.
На днях Заворотнюк опубликовала очередной свой снимок, который не слишком понравился подписчикам. Многие интересовались, что у звезды с лицом и не оказалась ли она случайно жертвой пластического хирурга. Вопрос неприятных замечаний актриса решила быстро и радикально - просто заблокировала комментарии. Без сожалений и объяснений.
Кстати, что касается пластики, то ранее Анастасия уверяла, что методы кардинального омоложения ей не очень нравятся. «Я не прибегаю к помощи пластических хирургов. Я знаю, как сохранить свою красоту и молодость без пластики. Я правильно ухаживаю за своим лицом и телом. Каждую неделю хожу в салон красоты на различные процедуры. Если кого-то не устраивают форма носа или уши, то необходима коррекция и стоит прибегнуть к помощи пластических хирургов. А вот к инъекциям, которые сильно меняют лицо, отношусь очень плохо. Вкалывая ботокс, вы в буквальном смысле теряете себя, теряете свое лицо!»
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Обсуждение 1
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Marana VilniusА что плохо-то? Фото как фото
03.06.17 19:33