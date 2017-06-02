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Джим Керри ответит за самоубийство бывшей подруги


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Голливудскому актеру Джиму Керри (Jim Carrey) предстоит скандальное судебное разбирательство. Против Джима выступают мать и экс-супруг Катрионы Уайт (Cathriona White), бывшей подруги Керри, покончившей с собой весной прошлого года. Актера обвиняют в том, что именно он довел девушку до суицида.

По данным обвинителей, Керри заразил Катриону ЗППП и после бросил ее. В дальнейшем он якобы заставил девушку молчать о произошедшем и приобретал для нее сильнодействуюшие обезболивающие лекарства под именем Артура Кинга. В сентябре 2015 года Уайт покончила с собой, приняв смертельную дозу обезболивающего.

Суд иски принял, но первое рассмотрение состоится только в апреле 2018 года. На протяжении года будет проводиться следствие. В свою очередь юристы актера заявили, что иски против Керри - попытка манипуляции и пиара. По словам адвокатов, из исковых заявлений не ясно, в чем именно обвиняется Керри - в халатности или же в умышленном доведении до самоубийства.

Роман Керри с Уайт, визажисткой из Ирландии, завязался в 2012 году и длился несколько месяцев. Связь возобновилась в мае 2015 года.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 02.06.2017 Теги: Джим Керри

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